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    У школы № 3 в Алимкенте в 2019 году установят светофор!

    ПАУ добился решения об установке во втором квартале 2019 года светофора у автотрассы рядом со школой № 3 города Алимкента Аккурганского района Ташобласти, где лихачи сбивают детей.

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    Елена Урлаева подписывает акт в ГАИ Аккурганского района Ташобласти 14 ноября 2018 года; фото: ПАУ

    Лидер Правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ) Елена Урлаева и ее коллега Ирина Бадриддинова 14 ноября были приглашены в Аккурганский район Ташобласти начальником ГАИ Тимуром Закировым.

    Причиной стало их заявление по обеспечению безопасности детей и установлению светофора при переходе автотрассы у школы № 3 в городе Алимкенте.

    Светофор будет!

    В итоге был составлен совместный акт с предписанием о принятии срочных мер: до 30 ноября 2018 года возле школы № 3 нанести разметки на пешеходной зебре, установить бордюры, а также знаки по ограничению скорости.

    На второй квартал 2019 года намечено установление светофора.

    После подписания документа в ГАИ правозащитницы встретились с учителями и директором школы № 3, которые были рады, что в будущем году им не придется часами стоять возле автотрассы, охраняя детей при переходе дороги.

    В фойе школы № 3 правозащитницы увидели плакат, на котором были нарисованы дорога, школа, светофор, пешеходная «зебра» – этот плакат стал победителем конкурса мечты учеников.

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    Встреча сотрудников ГАИ. школы и правозащитников в Алимкенте; фото: ПАУ

    ПАУ помогает детям

    Причиной внимания правозащитников к Алимкентской школе № 3 стало обращение жителя Аккурганского района Шухрата Бердимурадова, отца девятилетнего Шахзода, который 19 сентября 2018 года на переходе пострадал от наезда автомашины марки «Тико».

    В результате аварии мальчик получил сотрясение головного мозга и многочисленные переломы, а потом находился на лечении в детском отделении Ташкентской травматологической клиники.

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    Шухрат Бердимурадов и его девятилетний сын Шахзод в больнице в Ташкенте; фото: ПАУ

    Бердимурадов также сообщил правозащитникам, что водитель автомашины наехал на Шахзода, несмотря на сигнальный флажок и учительницу, которая помогала детям, идущим на учебу в школу во вторую смену.

    Школьники первой смены идут через автотрассу с помощью учителей и сотрудников милиции, которые обеспечивают безопасный переход к школе.

    После этого обращения правозащитники ПАУ и провели в конце сентября рейд по расследованию и изучению ситуации с наездами автомашин на учеников школы № 3 в городе Алимкенте.

    Активисты Правозащитного альянса, которые опрашивали родителей учеников, сотрудников школы и местных жителей, получили подтверждение о частых случаях аварий и наездов на детей.

    После этого рейда Урлаева и написала жалобы в национальные инстанции о том, что на протяжении многих лет происходят наезды автомашин на учеников при переходе автотрассы, а учителя вместо подготовки к занятиям вынуждены выполнять роль регулировщиков дорожного движения.

    В своих жалобах правозащитница требовала срочно установить светофор у школы № 3 – раньше такие светофоры по жалобам уже были поставлены возле двух школ.

    Правозащитники из ПАУ благодарны МВД и ГАИ Узбекистана за то, что они так быстро отреагировали на жалобу и проблему, касающуюся безопасности детей – учеников школы № 3 города Алимкента.

    Источник:Ц-1
    Темы: Дети и права ребенка
    Теги: ГАИ в Узбекистане Елена Урлаева права человека в Узбекистана
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