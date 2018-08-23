У узбекистанских спортсменов – четвертое «золото» Азиады!

Утром 23 августа четвертое «золото» Азиатских игр сборной Узбекистана принесла двойка гребцов в составе Шахбоза Холмурзаева и Шахбоза Абдужабборова.

Шахбоз Холмурзаев и Шахбоз Абдужабборов победили в академической гребле, опередив почти на полсекунды китайскую «двойку».

Днем ранее 24-летний Никита Рафалович в новой для себя весовой категории до 80 кг в финале турнира по таэквондо одолел южнокорейца Хва Джун Ли со счетом 21:18. Бронзовую медаль взял представитель РК Нурлан Мырзабаев.

Атлеты из Узбекистана и Казахстана встретились в финале турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг. Ставший чемпионом Муминжон Абдуллаев не оставил ни единого шанса своему визави из РК Нурмахану Тиналиеву (8:0).

В активе сборной Узбекистана на Азиатских играх уже четыре золотые, шесть серебряных и семь бронзовых медалей. В общем зачете на сегодняшний день команда расположилась на седьмом месте.

