Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    У узбекистанских спортсменов – четвертое «золото» Азиады!

    Утром 23 августа четвертое «золото» Азиатских игр сборной Узбекистана принесла двойка гребцов в составе Шахбоза Холмурзаева и Шахбоза Абдужабборова.

    Шахбоз Холмурзаев; фото
    Шахбоз Холмурзаев; фото

    Шахбоз Холмурзаев и Шахбоз Абдужабборов победили в академической гребле, опередив почти на полсекунды китайскую «двойку».

    Днем ранее 24-летний Никита Рафалович в новой для себя весовой категории до 80 кг в финале турнира по таэквондо одолел южнокорейца Хва Джун Ли со счетом 21:18. Бронзовую медаль взял представитель РК Нурлан Мырзабаев.

    Атлеты из Узбекистана и Казахстана встретились в финале турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг. Ставший чемпионом Муминжон Абдуллаев не оставил ни единого шанса своему визави из РК Нурмахану Тиналиеву (8:0).

    В активе сборной Узбекистана на Азиатских играх уже четыре золотые, шесть серебряных и семь бронзовых медалей. В общем зачете на сегодняшний день команда расположилась на седьмом месте.

    Источник:Ц-1
    Темы: Спорт, Узбекистан, Узбекистанцы за границей
    Теги: Азиада Азиатские игры спорт Узбекистан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Безопасность

    Суд заочно арестовал узбекистанца, обвиняемого в организации теракта в Петербурге

    Басманный суд Москвы заочно арестовал уроженца Узбекистана Бобиржона Махбубова. По данным следствия, он был одним из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.

    Узбекистан
    Диаспора

    В Оше чиновницу осудили за разжигание вражды между кыргызами и узбеками

    Референт Счетной палаты Кыргызстана А.Ж.К. осуждена на пять лет за провокационную СМС-рассылку о якобы начавшемся в апреле 2018 года межэтническом конфликте на юге республики.

    Кыргызстан

    Выбор редактора

    Новости из Узбекистанa

     Безопасность

    Суд заочно арестовал узбекистанца, обвиняемого в организации теракта в Петербурге

    Басманный суд Москвы заочно арестовал уроженца Узбекистана Бобиржона Махбубова. По данным следствия, он был одним из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.

    Узбекистан