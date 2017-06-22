Ученые-археологи в Бухаре: «Услышьте нас!»

В Бухаре приступили к реставрации крепостной стены древней цитадели Арк. Ученые просят учитывать и их рекомендации.

Работы на тридцатиметровом участке крепостной стены Арка ведутся под руководством реставратора Толиба Обидинова.

По данным Региональной инспекции по охране и использованию объектов культурного наследия, на реконструкцию фрагмента северо-западного участка стены выделено 600 млн сумов. Мастера углубили цокольную часть и теперь возводят новую кирпичную стену.

А археологов спросили?

Реставрация стены – это всего лишь малая часть тех работ, что ожидает древний символ Бухары в ближайшие годы.

В постановлении от 19 мая, направленном на ускоренное развитие туристического потенциала Бухарской области, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил принять «безотлагательные меры по полной реставрации музейного комплекса «Арк» с обеспечением завершения к 2021 году работ по восстановлению (расчистке) разрушенной части его внутреннего двора».

Как сказал руководитель Региональной инспекции по охране и использованию объектов культурного наследия Акбар Мухамедов, к работам планируется приступить уже в будущем году.

«Исходя из этого поручения, мы подготовили предложение по реставрации и консервации объектов внутреннего двора цитадели. В данный момент оно находится на рассмотрении в Кабинете министров», – сказал он.

Однако археологи недоумевают, почему при подготовке этого предложения не поинтересовались их рекомендациями.

Арк – кладезь неизведанных данных

Крепость Арк ученые называют кладезью неизведанных данных, к которым рад был бы прикоснуться любой археолог. Известно, что глубина культурных слоев на ее территории превышает двадцать метров, и они еще не до конца изучены.

Специалисты отмечают: это место еще должны изучать востоковеды, археологи, искусствоведы, историки, нумизматы и др. И каждый из них обязательно найдет что-то новое.

Доктор исторических наук, директор научно-исследовательского центра «Наследие Бухары» Роберт Альмеев считает, что культурные слои исторической части Бухары тоже являются памятниками и должны охраняться государством.

«Может быть, здесь хранится ключ к определению возраста города. Мы предполагаем, что его надо искать в глубине крепости Арк, причем не спеша», – говорит он.

Исследования на этой территории начались еще в советские времена и продолжаются по сей день.

Последняя на сегодняшний день экспедиция, в состав которой вошли специалисты из Института археологических исследований Академии наук Узбекистана и французского музея Лувр, завершила свою работу в этом месяце.

Но крупномасштабные работы из-за отсутствия финансирования не проводились никогда.

Нужен научный подход

Учитывая исключительную важность данного объекта в изучении истории города и страны в целом, при выполнении работ, определенных в постановлении Мирзиёева, археологи настойчиво просят учитывать их рекомендации.

Ведущий научный сотрудник Института археологических исследований Академии наук Узбекистана Джамалиддин Мирзаахмедов делится с Ц-1, что он и его коллеги надеются, что к проекту по восстановлению и расчистке этой территории будут привлечены специалисты их института.

«Участие археологов в любых подобных проектах – это естественная практика в странах, которые ценят и дорожат своей историей», – говорит он.

По мнению Альмеева, к данному вопросу необходимо подходить шире. Нужно разработать научную концепцию, куда войдут критерии исследования, проектирования, консервации, реставрации, охраны и использования объекта.

К этому процессу необходимо привлечь опытных международных и отечественных специалистов, имеющих опыт работы на аналогичных объектах. И только после разработки полноценных проектов, учитывающих все особенности и прошедших экспертизу, – начинать работы.

Когда-то здесь кипела жизнь

Подобных археологических объектов, находящихся в центре живого города, в мире – единицы. Сегодня это памятник истории Бухары, страны и региона, но когда-то здесь кипела жизнь.

Несмотря на то что Арк сегодня является самым посещаемым объектом среди туристов, внутренний двор представляет собой закрытую для посетителей территорию.

Когда-то здесь жили жены и мать бухарского эмира. Тут же под особым присмотром находились братья и дяди правителя, верховный кушбеги (главный визирь), начальник тайной полиции.

Имелись помещения для стражи, пороховой склад, специальные жилища для байсунских и гузарских царевичей, ханако (ночлежный дом. – Ред.), мечеть, колодец, баня.

Из всего, что сохранилось до наших дней, – это мечеть «Чиль духтарон», могила Саида Абд ал-Гази, ханако, остатки фундамента бани.

По мнению специалистов, все они требуют срочной реставрации, а сама древняя цитадель Арк – долгосрочного изучения.