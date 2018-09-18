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    • Узбекистан

    Ударит ли рыночная цена на хлеб по коррупционерам?

    Решение продавать формовой хлеб по свободным рыночным ценам – вынужденная мера, прежде всего как противодействие коррупционным схемам, считает независимый экономист Лазиз Ходжакулов.

    Продавцы лепешек на базаре в Узбекистане; фото: Ц-1
    Продавцы лепешек на базаре в Узбекистане; фото: Ц-1

    С 15 сентября цена за одну буханку формового хлеба в Узбекистане выросла вдвое: с 650 до 1200 сумов. Причиной тому послужил новый порядок его реализации по свободной рыночной цене, которая теперь будет формироваться на основе спроса и предложения.

    Данное решение вызвало бурю негодований среди граждан страны, и уже в понедельник, как сообщают местные СМИ, правительство решило снизить стоимость буханки до 1050 сумов.

    По мнению же продавцов в магазинах, цена на хлеб все же продолжит свой рост, однако теперь это будет проходить постепенно.

    «С одной стороны, это очень непопулярное решение, но мера вынужденная и является одним шажком к либерализации этой сферы», – говорит экономист, профессор Бухарского государственного университета Лазиз Ходжакулов.

    Все эти годы, по словам эксперта, государство субсидировало производство формового хлеба. Его стоимость была единой по всей республике и составляла на данном этапе 650 сумов, что ниже себестоимости.

    По мнению Ходжакулова, на решение отказаться от субсидий повлияли в том числе и коррупционные скандалы, связанные с закупкой пшеницы.

    А сам факт того, что государство гарантирует компенсацию издержек, открывает возможности для «откатов», завышенного указания себестоимости приобретаемого сырья, оборудования…

    «Все эти запросы на покрытие издержек, конечно, завышенные, подписываются за «откат» кем-то в Минфине. И все это финансируется за счет бюджета, то есть опять-таки косвенно мы платим за это своими налогами», – предполагает эксперт.

    Ходжакулов считает, что этот огромный транш субсидий можно эффективнее использовать на другие социальные нужды, в том числе на адресную поддержку малоимущих, что и предлагается правительством. Кроме того, за счет этого можно снизить и налоговое бремя.

    «Снижение налогового бремени на 1% в итоге имеет мультипликативный эффект почти на 2,5% в масштабах экономики», – говорит он.

    Экономист считает, что подорожание хлеба в краткосрочном периоде никак не отразится на стоимости других продуктов питания.

    Однако постепенно, но нерадикально будут расти цены на товары-заменители: картофель (немного), макароны и рис.

    «Грамотное внедрение отказа от субсидирования хлеба облегчит нагрузку на бюджет, а значит, и на налоги, поэтому рост цен в данном случае будет компенсироваться снижением чего-то другого», – уверен эксперт.

    Тем не менее в среднесрочной и долгосрочной перспективах цена на хлеб не сможет игнорировать колебания, зависящие от урожайности и стоимости пшеницы на мировых рынках.

    Источник:Ц-1
    Темы: Экономика Узбекистана
    Теги: Узбекистан хлеб в Узбекистане экономика Узбекистана
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