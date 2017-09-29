«Улица только для народа» – в Узбекистане схвачен столичный авторитет

ГУВД Ташкента подтвердило слухи о поимке «смотрящего» по столице Узбекистана Аббосхона Ходжаева с 0,34 граммами героина.

Заместитель начальника Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента Дониер Ташходжаев 28 сентября подтвердил сообщения о задержании Аббосхона Ходжаева, претендующего на звание криминального авторитета столицы.

Сообщается, что при задержании у Ходжаева были найдены 0,34 грамма героина, которые он якобы хранил для продажи.

По словам Ташходжаева, задержанный подозревается в вымогательстве, а также хранении и распространении наркотических средств в особо крупных размерах.

Кроме того, сообщается, что Ходжаев пытался создать преступный синдикат и завоевать авторитет в преступном мире. Но эти действия якобы были пресечены оперативниками ГУВД.

Ташходжаев добавил, что правоохранительные органы не позволят криминальным авторитетам верховодить законом.

«Улица только для народа. Любые попытки со стороны других лиц будут точно так же жестко пресекаться», – отметил он.

В отношении Ходжаева заведено уголовное дело по статье 273, часть 5 Уголовного кодекса Узбекистана – «Незаконная продажа наркотических средств или психотропных веществ в крупных размерах», которая допускает наказание до 20 лет лишения свободы. Также устанавливаются его сообщники.

Власти объявили войну криминалу?

2 августа на видеоселекторном совещании президент страны Шавкат Мирзиёев заявил о начавшейся борьбе против представителей криминального мира.

Мирзиёев рассказал, что знает про каждого авторитета и пока занял выжидательную позицию, чтобы нанести окончательный удар по организованной преступности.

Операцией по задержанию «воров в законе» руководит начальник ГУВД Ташкента полковник Улугбек Турсунов, брат Ойбека Турсунова, старшего зятя главы государства, сообщает «Озодлик».

По данным издания, правоохранительные органы Ташкента задерживают десятки видных деятелей криминального мира Узбекистана. С чем реально связано объявление войны «уличным» авторитетам, пока неизвестно.

При этом лидерам криминального мира Узбекистана, тесно работающим с властями, обеспечена практически неприкосновенность.

Так, Салим Абдувалиев руководит Федерацией борьбы и занимает одну из руководящих должностей в Национальном олимпийском комитете Узбекистана. Гафур Рахимов исключен из списка разыскиваемых по линии Интерпола.