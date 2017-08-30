Умар Бек Мансур / «Прощай, Тойтепа, здравствуй, Нурафшон!»

Сената Олий Мажлиса РУз переименовал город Тойтепу в Ташобласти в Нурафшон – зачем? А помните, Ленинск вместо Асаки и «мен ленинсикийликман»…

На заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана, начавшегося 25 августа, сенаторы приняли решение о переименовании города Тойтепы Ташкентской области. Согласно принятому постановлению, город Тойтепа теперь будет называться Нурафшон.

«Прощай, Тойтепа, здравствуй, Нурафшон!» – радостно сообщили местные СМИ.

Но народ их радости не разделяет.

А чем этим сенаторам Тойтепа пришлась не ко двору? Вроде старинное название поселения, никого ни к чему не обязывающее, никого не задевающее, странно как-то.

А чем мотивировали? Чем не нравится историческое название? Национальному менталитету не соответствует, что ли? Показывают вид, что работают. На большее, видимо, мозгов не хватает. Вот молодцы-то!

Опять продолжается всё по-старому: деревья рубим, все названия меняем, что-то это всё напоминает.

В 1938 году город Асака в Андижанской области тоже переименовали в Ленинск. Простым людям тяжело было правильно выговорить новое название, и они говорили: «Ленинсикий». Однако никто не говорил: «Мен ленинсикийликман». Все говорили: «Асакаликман». Прошло время, и историческое название города вернулось.

Деньги бюджетные больше не на что тратить, что ли?

Ну не на детсады же их тратить!

Это же не просто так – переименовать. На это дело уйдет много денежных средств. Из нашего бюджета. Переименование влечет за собой изменение документов, бланков, печатей, эмблем, названий и очень многое другое.

Прописку в документах менять народу, справки по новому адресу – какие затраты времени и денег! Этих сенаторов надо в садики послать, где по 50 детей в группах, или в школы, где по 40 учеников в классе.

Большие денежные затраты уйдут на этот процесс. А сколько возможностей для чиновников с «нечистыми руками»! Сколько денег уйдет впустую. Зато на сады и продленки денег нет.

Лучше бы зарплаты «переименовали» людям. Самая глобальная проблема Узбекистана! Народ уже не знает, как и где заработать, все валом едут в Россию за деньгами, а правительство города переименовывает. А оно нам надо?

Или они оправдывают свои зарплаты этими переименованиями?..

Слов нет. Делом бы занялись. Так мы далеко уедем. С такими чиновниками в тупик окончательно придем. А деревья как пилили, так и продолжают пилить. Лабзак, новый парк Анхор-Локомотив в Ташкенте. Такая же картина недавно наблюдалась около Ташкентского аэропорта.

Эти «степные орки» с топорами и бензопилами уже надоели. От экодвижения и Госкомприроды толку нет. Кого можно привлечь, чтобы остановить это уродство?

Деревья, которые прошли такую обрезку, в большинстве случаев не дают вторичной кроны и погибают. Крепление побегов, которые вырастают после проведения тримминга очень сомнительно.

Они могут в любой момент отвалиться от ствола и упасть вниз на припаркованные или проезжающие автомобили, постройки, которые находятся поблизости, а самое ужасное – на пешеходов. Центральная часть ствола через 10–15 лет после проведения этого вида обрезки полностью выгнивает.

Ташкент без тенистых деревьев скоро станет пустыней! Сажают елки, чтобы не подметать листья, только толку нет, ни одна елка не даст столько тени, сколько дает чинара или дуб.

Население Узбекистана превысило 32 млн человек. А чем дышать будет это население, если деревья вырубают! Даже школьнику известно, что человек дышит кислородом, который вырабатывают те самые деревья!

«А есть статистика, сколько людей умерло во время чилли? Может, кто-то опубликует документ, позволяющий так ужасно поступать с насаждениями и деревьями? Может, опять что-то не так поняли? Или не так трактуют документ?

Народу больше, машин больше, деревьев меньше, кислороду меньше, тени меньше, жары больше, кондиционеры включаем больше, в арыках воды меньше из года в год, елок сажают больше…

Но ни один чиновник из правительства в тень елки свою машину не поставит, от елки нет тени, нетуууу.

Раньше над Ташкентом летишь на самолете – зеленый город… А сейчас – степь. Это каким надо быть тупым, чтоб не понимать простого. А экологи вообще – бесполезная организация, КПД экологов равно нулю.

А кто придумывает эти решения? Имя у него есть?

Как говорил товарищ Сталин: «У каждой проблемы есть имя, фамилия и отчество.

Откуда такая дикая нелюбовь к зелени и деревьям? Ташкент становится похожим на степь. У нас столько неосвоенных территорий, где на сотни километров из растений только саксаул и верблюжья колючка. Если хокимам так нравится, пусть там осваивают степи и живут, а главное – рубить ничего не надо.

Ну, если говорить не только об инфраструктуре, а о жизни в целом: детских садов и школ не хватает, но даже на то, что есть, не хватает специалистов. Почему?

Банковская система никакая: гарантий безопасности вкладов – ноль, себестоимость национальной валюты – позорная, черный рынок валюты – болото.

Монополизм во многих сферах и, как следствие, отсутствие конкуренции. А значит: «Чё хочу, то ворочу – все равно никуда не денешься.

Коррупция, шапки, поборы везде – реально ли искоренить то, что в мозгу уже многих поколений впитывается вместе с молоком матери?»

Как в песне поется: «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!»

В остальном Ташкент – это лучший город Земли! Пока его не переименовали».

Люди Дубай строят в пустыне, а у нас наоборот – город хотят в пустыню превратить!

Любимый город превращают в пустыню…

Время безнравственных и беспринципных временщиков. Что дальше?

А дальше! Мы и коррупцию искореним, если захотим, и детские площадки построим, и кондиционеры в автобусы воткнем, и всех чиновников поменяем, и наши вузы сделаем самыми престижными в мире, и откроем их филиалы в Европе и США, посадим деревья и будем их поливать… Вот только улицы и города переименуем!

Умар Бек Мансур — псевдоним автора Ц-1 в Узбекистане