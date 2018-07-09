Униженная милиционером из РУз женщина станет предпринимателем

Вдова, которую заставили раздеться догола в УВД города Каттакургана, получила шанс на новую жизнь: ей помогут открыть магазин канцтоваров и отремонтируют дом.

Об этом стало известно 8 июля во время посещения жилища потерпевшей Танзилой Нарбаевой, заместителем премьер-министра РУз, председателем Комитета женщин Узбекистана.

Нарбаева ознакомилась с условиями проживания пострадавшей женщины. Выслушала непосредственно от нее подробности случившегося. В доме жительница Каттакургана начаты работы по облагораживанию территории двора и ремонт, говорится в сообщении Daryo.uz.

Защищать права пострадавшей будет адвокат, а патронажная сестра и психолог помогут справиться с последствиями травмы.

Журналист издания «Хабар» Каримберди Тухтамурадов сообщил в Фейсбуке, что в соцсетях организовали сбор денег для оказания финансовой помощи вдове, униженной милиционером. За счет собранных средств местные активисты уже установили новые ворота при входе во двор ее дома.

Сцена, имевшая место, по данным Узбекской службы радио «Свобода», 3 июня в Управлении внутренних дел города Каттакургана Самаркандской области Узбекистана, стала самой обсуждаемой в соцсетях страны.

В тот день двух женщин задержали по подозрению в краже. Дознание и следственные работы проводились следующим образом: оперативный сотрудник Санат Умаров и его коллеги заставили обеих задержанных раздеться догола под грубые окрики, мат и угрозы изнасилования.

При этом вся сцена записывалась на видео. В кадрах видна одна из женщин, стыдливо прикрывающая свое тело. Она умоляет не заставлять снимать нижнее белье, но в ответ слышит мат.

Как выяснилось позже, обе женщины оказались невиновными – их отпустили, при этом задержание не было отмечено в журнале УВД, а допрос проводился без оформления протоколов.

6 июля Самаркандский городской суд по уголовным делам вынес постановление о заключении под стражу сотрудника каттакурганского УВД, заставившего раздеться двух женщин в отделении. 38-летний Санат Умаров обвиняется по следующим статьям Уголовного кодекса РУз: 206-1 («Превышение власти или должностных полномочий»), 235-2 («Применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания»).