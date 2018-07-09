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    • Узбекистан

    Униженная милиционером из РУз женщина станет предпринимателем

    Вдова, которую заставили раздеться догола в УВД города Каттакургана, получила шанс на новую жизнь: ей помогут открыть магазин канцтоваров и отремонтируют дом.

    Танзила Нарбаева в доме жертвы насилия в Каттакургане; фото: Daryo.uz
    Танзила Нарбаева в доме жертвы насилия в Каттакургане; фото: Daryo.uz

    Об этом стало известно 8 июля во время посещения жилища потерпевшей Танзилой Нарбаевой, заместителем премьер-министра РУз, председателем Комитета женщин Узбекистана.

    Нарбаева ознакомилась с условиями проживания пострадавшей женщины. Выслушала непосредственно от нее подробности случившегося. В доме жительница Каттакургана начаты работы по облагораживанию территории двора и ремонт, говорится в сообщении Daryo.uz.

    Защищать права пострадавшей будет адвокат, а патронажная сестра и психолог помогут справиться с последствиями травмы.

    Журналист издания «Хабар» Каримберди Тухтамурадов сообщил в Фейсбуке, что в соцсетях организовали сбор денег для оказания финансовой помощи вдове, униженной милиционером. За счет собранных средств местные активисты уже установили новые ворота при входе во двор ее дома.

    В доме жертвы насилия в Каттакургане; фото: Daryo.uz
    В доме жертвы насилия в Каттакургане; фото: Daryo.uz

    Сцена, имевшая место, по данным Узбекской службы радио «Свобода», 3 июня в Управлении внутренних дел города Каттакургана Самаркандской области Узбекистана, стала самой обсуждаемой в соцсетях страны.

    В тот день двух женщин задержали по подозрению в краже. Дознание и следственные работы проводились следующим образом: оперативный сотрудник Санат Умаров и его коллеги заставили обеих задержанных раздеться догола под грубые окрики, мат и угрозы изнасилования.

    При этом вся сцена записывалась на видео. В кадрах видна одна из женщин, стыдливо прикрывающая свое тело. Она умоляет не заставлять снимать нижнее белье, но в ответ слышит мат.

    Как выяснилось позже, обе женщины оказались невиновными – их отпустили, при этом задержание не было отмечено в журнале УВД, а допрос проводился без оформления протоколов.

    6 июля Самаркандский городской суд по уголовным делам вынес постановление о заключении под стражу сотрудника каттакурганского УВД, заставившего раздеться двух женщин в отделении. 38-летний Санат Умаров обвиняется по следующим статьям Уголовного кодекса РУз: 206-1 («Превышение власти или должностных полномочий»), 235-2 («Применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания»).

    Темы: Милиция в Узбекистане, Права женщин
    Теги: Каттакурган Нарбаева права женщин Узбекистан
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