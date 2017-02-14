Успеть к Наврузу – узбекские строители работают в любую погоду

К празднику Навруз в Ташкенте должны сдать в эксплуатацию несколько строительных объектов. Чтобы успеть к 21 марта, строители работают в любую погоду.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана 13 февраля объявило о грядущих заморозках на территории всей республики.

Спасатели посоветовали соотечественникам тепло одеваться и воздержаться от длительного нахождения на открытом воздухе.

Пожалуй, рекомендация не распространяется на строителей, работающих в две смены на главных стройках в Ташкенте.

Самодельные дождевики

На проспекте Бунёдкор в столице возводится путепровод длиной 900 метров. На площадке задействованы десятки единиц строительной техники, несколько бригад мостостроителей.

Работы на этом объекте не останавливаются ни в снег, ни в дождь. Для этого Госавтоинспекция даже перекрыла движение по оживленной улице.

Прямо на стройплощадке для рабочих подогревается обед. О теплом душе или биотуалете говорить не приходится. Для строителей не выделяются даже дождевики.

Чтобы специальная роба не промокла, строители натягивают на себя полиэтиленовые пакеты, скрепляя их на поясах самодельными застежками.

И холодно, и ветер, и сумерки в глазах…

На строительстве моста через реку Бозсу, который соединит Юнусабадский и Мирзо-Улугбекский районы, ситуация усугубляется постоянными осадками.

Из-за снега и дождя строительная площадка превратилась в сплошную массу глинистого грунта. Строительная техника вязнет в глине, но начальство подгоняет рабочих.

Дорогу от торгово-развлекательного центра Mega Planet до Ботанического сада обещают сдать к Наврузу. Укатывать асфальт в такую погоду нельзя, поэтому дорожные работы временно приостановлены.

Однако мост вовсю строится. Строители уже установили опоры, продолжается монтаж несущей конструкции. Как сообщают местные жители, строители начинают работать ранним утром и продолжают до вечера.

У костра

Такой же график работ на строительстве подземки на Юнусабадском районе, хотя дедлайн здесь еще отнюдь не близок. Две станции метро и вагонное депо обещают построить в 2018 году. Строители все еще ведут земляные работы, но кое-где уже появились опоры будущей ветки метрополитена.

Рабочие спят и отдыхают тут же, в кабинках. По словам строителей, на объекте дежурят повара, которые готовят еду. В холодную погоду приходится жечь дрова, чтобы согреться.

«На перекурах отогреваемся у костров. Дров здесь много», – говорит один из строителей.

Недалеко от них находится излюбленное место бездомных, которые часто разводят костер, чтобы согреться. Как рассказал один из бомжей, строители переняли эту привычку у них.

В авральном режиме работают не только ташкентские строители.

Их коллеги из Самарканда и Бухары тоже выходят на работу в любую погоду. К 21 марта перед ними поставлена цель: сдать в эксплуатацию самаркандский трамвай и бухарский мост на трассе Карши – Бухара.