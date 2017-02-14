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    Успеть к Наврузу – узбекские строители работают в любую погоду

    К празднику Навруз в Ташкенте должны сдать в эксплуатацию несколько строительных объектов. Чтобы успеть к 21 марта, строители работают в любую погоду.

    На проспекте Бунёдкор в столице возводится путепровод; фото: Ц-1
    На проспекте Бунёдкор в столице возводится путепровод; фото: Ц-1

    Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана 13 февраля объявило о грядущих заморозках на территории всей республики.

    Спасатели посоветовали соотечественникам тепло одеваться и воздержаться от длительного нахождения на открытом воздухе.

    Пожалуй, рекомендация не распространяется на строителей, работающих в две смены на главных стройках в Ташкенте.

    Самодельные дождевики

    На проспекте Бунёдкор в столице возводится путепровод длиной 900 метров. На площадке задействованы десятки единиц строительной техники, несколько бригад мостостроителей.

    Работы на этом объекте не останавливаются ни в снег, ни в дождь. Для этого Госавтоинспекция даже перекрыла движение по оживленной улице.

    Прямо на стройплощадке для рабочих подогревается обед. О теплом душе или биотуалете говорить не приходится. Для строителей не выделяются даже дождевики.

    Чтобы специальная роба не промокла, строители натягивают на себя полиэтиленовые пакеты, скрепляя их на поясах самодельными застежками.

    Дождевики создаются самими строителями; фото: Ц-1
    Дождевики создаются самими строителями; фото: Ц-1

    И холодно, и ветер, и сумерки в глазах…

    На строительстве моста через реку Бозсу, который соединит Юнусабадский и Мирзо-Улугбекский районы, ситуация усугубляется постоянными осадками.

    Из-за снега и дождя строительная площадка превратилась в сплошную массу глинистого грунта. Строительная техника вязнет в глине, но начальство подгоняет рабочих.

    Дорогу от торгово-развлекательного центра Mega Planet до Ботанического сада обещают сдать к Наврузу. Укатывать асфальт в такую погоду нельзя, поэтому дорожные работы временно приостановлены.

    Однако мост вовсю строится. Строители уже установили опоры, продолжается монтаж несущей конструкции. Как сообщают местные жители, строители начинают работать ранним утром и продолжают до вечера.

    У костра

    Такой же график работ на строительстве подземки на Юнусабадском районе, хотя дедлайн здесь еще отнюдь не близок. Две станции метро и вагонное депо обещают построить в 2018 году. Строители все еще ведут земляные работы, но кое-где уже появились опоры будущей ветки метрополитена.

    Строительство метро в Ташкенте; фото: Ц-1
    Строительство метро в Ташкенте; фото: Ц-1

    Рабочие спят и отдыхают тут же, в кабинках. По словам строителей, на объекте дежурят повара, которые готовят еду. В холодную погоду приходится жечь дрова, чтобы согреться.

    «На перекурах отогреваемся у костров. Дров здесь много», – говорит один из строителей.

    Недалеко от них находится излюбленное место бездомных, которые часто разводят костер, чтобы согреться. Как рассказал один из бомжей, строители переняли эту привычку у них.

    В авральном режиме работают не только ташкентские строители.

    Их коллеги из Самарканда и Бухары тоже выходят на работу в любую погоду. К 21 марта перед ними поставлена цель: сдать в эксплуатацию самаркандский трамвай и бухарский мост на трассе Карши – Бухара.

    Источник:Ц-1
    Темы: Строительство в Узбекистане
    Теги: Навруз праздник Самарканд. Бухара строительство Ташкент Узбекистан
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