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    В ямы «Рабочего городка» Янгиюля в Ташобласти падают дети

    В махалля «Ишчилар Шахарчаси» («Рабочий городок») в Янгиюле посреди улицы Олчазор – огромная яма, а вообще, это «полоса препятствий», где легко сломать ногу или руку.

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    Яма посреди улица Олчахор в «Рабочем городке» Янгиюля — опасна для жизни; фото: Ц-1

    «Здравствуйте, уважаемая редакция «Центр-1». Обращаемся к вам от имени жителей махалли «Ишчилар Шахарчаси» города Янгиюль.

    На протяжении полутора лет мы не можем добиться справедливости, а именно, чтобы в нашу махаллю сделали дорогу, обращения даже в Народную приемную не приносят никакого результата. Пришлите, пожалуйста, своего корреспондента» – такие письма наша редакция получает все чаще.

    На прошлой неделе, уважая пожелания читателей, мы послали своего корреспондента в Янгиюль.

    Как уже на следующий день сообщили наши читатели, утром на злополучной улице появились рабочие и стали авральными темпами приводить дорогу в порядок.

    Хуже всего обстоят дела на улице Олчазор (в прошлом – Эрматова, а еще раньше – Лермонтова). Тут сразу в глаза бросается огромная яма с водой, о которой сообщали наши читатели. Яма, честно говоря, очень впечатляющая, беспросветной синевой чем-то напоминает глубоководное озеро Байкал.

    По соседству с этой ямой есть еще одна, размером поменьше, только прикрытая какими-то деревяшками. Едва журналист достал фотоаппарат, к нему стали подходить жители махалли и принялись хором жаловаться.

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    Вторая яма прикрыта деревяшками; фото: Ц-1

    По словам жителей, полтора года назад под тротуаром прорвалась магистральная водопроводная труба, с тех пор в образовавшуюся яму течет чистая питьевая вода и сливается в арык. Обе ямы очень глубокие, в полтора метра каждая, они крайне опасны для передвижения пешеходов.

    Местные жители утверждают, что здесь уже были несчастные случаи. Возмущенные люди вспоминают, как один мальчик в прошлом году случайно упал в большую яму, только чудом дело не закончилось трагедией, так как соседи быстро вытащили ребенка.

    Улица полна неожиданностей

    Опасности поджидают людей и на дороге вдоль многострадальной улицы Олчазор – она очень узкая, шириной всего метра четыре.

    Людям неудобно нормально ходить по дороге – это очень тяжело и опасно, так как на узкой полосе машины могут легко задеть человека, а то и сбить детей, многие из которых ходят этим маршрутом в школу.

    Особенно тяжело приходится пожилым: они передвигаются здесь с трудом, уже не раз бывало, что люди падали и ломали себе ноги.

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    Бывшая улица Лермонтова в «Рабочем городке»; фото: Ц-1

    В вечернее и ночное время данный участок не освещается: ни на улице, ни на дороге не установлены фонари, и только фары проезжающих мимо автомобилей на время дают хоть какой-то свет.

    Тем самым опасность получить травму увеличивается для пешеходов в несколько раз.

    Сплошное вранье и отписки

    Как рассказывают активисты, на их обращения в хокимият с требованием устранить эти нарушения звучали только обещания, отписки или лживые заявления о том, что якобы уже все сделано и даже есть подпись жалобщиков, что претензий нет.

    Затем вместе с активистами журналист пошел в школу № 5, куда ходят дети из махалли «Ишчилар Шахарчаси», – все дорогу до учебного заведения можно назвать настоящей «полосой препятствий», как на полигоне в армии: везде ямы, выбоины, горки гравия и лужи с грязью.

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    Школа № 5 в «Рабочем поселке»; фото: Ц-1

    Первым, кого встретили в школе, была вахтер Насиба Рахимова, которая живет возле кафе «Лотос» и каждое утро идет на работу по бывшей улице Лермонтова.

    «Дети приходят с грязными ногами из-за этой дороги, мы их не пускаем, пока они не приведут себя в порядок», – возмущается Рахимова.

    Школьный вахтер приходит в полное негодование, когда вспоминает, что два месяца назад сама сломала на этой дороге ногу. Женщина жаловалась в хокимият, но ответа не было – ноль реакции.

    В школе № 5 корреспонденту Ц-1 удалось поговорить с учителями, которые жалуются на улицу Олчазор. Они утверждают, что не могут работать и жить таких условиях: боятся за своих детей, которые ходят от «Рабочего городка» до школы и обратно.

    Вместе с активистами журналист отправляется в хокимият города Янгиюль: у всех накопились вопросы к главе администрации – хокиму Ф. Мирзаеву, но на месте его не оказывается.

    Возле роскошного здания хокимията, где также проходит бывшая улица Лермонтова, вырисовывается аналогичная не очень приглядная картина: вместо ухоженной и гладкой дороги обнаруживается полная противоположность – разбитый асфальт, выбоины, ямы, по крайней мере нет ожидаемой ухоженной дороги.

    На момент публикации статьи стали известны результаты авральных усилий дорожных рабочих.

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    Ремонтные работы после появления журналиста Ц-1; фото: Ц-1

    Как сообщили активисты махали «Рабочий городок», ремонт провели без души: дорогу расширять даже не пытались, а у водопроводчиков до лопнувшей трубы и глубоководных ям-ловушек руки так и не дошли.

    Источник:Ц-1
    Темы: Строительство в Узбекистане
    Теги: дороги в Узбекистане Ташкентская область Янгиюль
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