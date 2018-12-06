В ямы «Рабочего городка» Янгиюля в Ташобласти падают дети

В махалля «Ишчилар Шахарчаси» («Рабочий городок») в Янгиюле посреди улицы Олчазор – огромная яма, а вообще, это «полоса препятствий», где легко сломать ногу или руку.

«Здравствуйте, уважаемая редакция «Центр-1». Обращаемся к вам от имени жителей махалли «Ишчилар Шахарчаси» города Янгиюль.

На протяжении полутора лет мы не можем добиться справедливости, а именно, чтобы в нашу махаллю сделали дорогу, обращения даже в Народную приемную не приносят никакого результата. Пришлите, пожалуйста, своего корреспондента» – такие письма наша редакция получает все чаще.

На прошлой неделе, уважая пожелания читателей, мы послали своего корреспондента в Янгиюль.

Как уже на следующий день сообщили наши читатели, утром на злополучной улице появились рабочие и стали авральными темпами приводить дорогу в порядок.

Хуже всего обстоят дела на улице Олчазор (в прошлом – Эрматова, а еще раньше – Лермонтова). Тут сразу в глаза бросается огромная яма с водой, о которой сообщали наши читатели. Яма, честно говоря, очень впечатляющая, беспросветной синевой чем-то напоминает глубоководное озеро Байкал.

По соседству с этой ямой есть еще одна, размером поменьше, только прикрытая какими-то деревяшками. Едва журналист достал фотоаппарат, к нему стали подходить жители махалли и принялись хором жаловаться.

По словам жителей, полтора года назад под тротуаром прорвалась магистральная водопроводная труба, с тех пор в образовавшуюся яму течет чистая питьевая вода и сливается в арык. Обе ямы очень глубокие, в полтора метра каждая, они крайне опасны для передвижения пешеходов.

Местные жители утверждают, что здесь уже были несчастные случаи. Возмущенные люди вспоминают, как один мальчик в прошлом году случайно упал в большую яму, только чудом дело не закончилось трагедией, так как соседи быстро вытащили ребенка.

Улица полна неожиданностей

Опасности поджидают людей и на дороге вдоль многострадальной улицы Олчазор – она очень узкая, шириной всего метра четыре.

Людям неудобно нормально ходить по дороге – это очень тяжело и опасно, так как на узкой полосе машины могут легко задеть человека, а то и сбить детей, многие из которых ходят этим маршрутом в школу.

Особенно тяжело приходится пожилым: они передвигаются здесь с трудом, уже не раз бывало, что люди падали и ломали себе ноги.

В вечернее и ночное время данный участок не освещается: ни на улице, ни на дороге не установлены фонари, и только фары проезжающих мимо автомобилей на время дают хоть какой-то свет.

Тем самым опасность получить травму увеличивается для пешеходов в несколько раз.

Сплошное вранье и отписки

Как рассказывают активисты, на их обращения в хокимият с требованием устранить эти нарушения звучали только обещания, отписки или лживые заявления о том, что якобы уже все сделано и даже есть подпись жалобщиков, что претензий нет.

Затем вместе с активистами журналист пошел в школу № 5, куда ходят дети из махалли «Ишчилар Шахарчаси», – все дорогу до учебного заведения можно назвать настоящей «полосой препятствий», как на полигоне в армии: везде ямы, выбоины, горки гравия и лужи с грязью.

Первым, кого встретили в школе, была вахтер Насиба Рахимова, которая живет возле кафе «Лотос» и каждое утро идет на работу по бывшей улице Лермонтова.

«Дети приходят с грязными ногами из-за этой дороги, мы их не пускаем, пока они не приведут себя в порядок», – возмущается Рахимова.

Школьный вахтер приходит в полное негодование, когда вспоминает, что два месяца назад сама сломала на этой дороге ногу. Женщина жаловалась в хокимият, но ответа не было – ноль реакции.

В школе № 5 корреспонденту Ц-1 удалось поговорить с учителями, которые жалуются на улицу Олчазор. Они утверждают, что не могут работать и жить таких условиях: боятся за своих детей, которые ходят от «Рабочего городка» до школы и обратно.

Вместе с активистами журналист отправляется в хокимият города Янгиюль: у всех накопились вопросы к главе администрации – хокиму Ф. Мирзаеву, но на месте его не оказывается.

Возле роскошного здания хокимията, где также проходит бывшая улица Лермонтова, вырисовывается аналогичная не очень приглядная картина: вместо ухоженной и гладкой дороги обнаруживается полная противоположность – разбитый асфальт, выбоины, ямы, по крайней мере нет ожидаемой ухоженной дороги.

На момент публикации статьи стали известны результаты авральных усилий дорожных рабочих.

Как сообщили активисты махали «Рабочий городок», ремонт провели без души: дорогу расширять даже не пытались, а у водопроводчиков до лопнувшей трубы и глубоководных ям-ловушек руки так и не дошли.