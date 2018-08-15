Жертва сноса в Джизаке: «Больно… как в таком бесправии будут жить дети?»

Феруза Норкузиева, маленькая женщина из Джизака, защищала свой дом, заслоняя его собой от милиции и бульдозера. Но его все равно снесли. А ее потом обманули с компенсацией.

В минувший понедельник, 13 августа, 50-летняя жительница Джизака Феруза Норкузиева услышала от представителя застройщика – ООО «Новострой», что за снесенный дом в центре города она получит 80 млн сумов (10 тысяч долларов), и ни копейки больше.

Женщина, последние два года потратившая на борьбу за сохранение своего дома, говорит, что это вдвое меньше обещанной ей суммы (160 млн сумов), на которые она тоже согласилась от безвыходности, и в три раза меньше минимальной рыночной цены ее недвижимости.

По словам Норкузиевой, в 2015 году ей стало известно, что ее дом площадью 270 кв. м, располагавшийся на 12 сотках земли в Джизаке по адресу: улица Навои, 55, подлежит сносу.

Власти и строительные компании решили построить в этом центральном районе города многоэтажные элитные дома. Квартиры в нем будут продавать по 3–4 млн сумов за кв. м.

Феруза пригласила независимых оценщиков недвижимости, которые сказали ей, что ее дом и участок можно продать как минимум за 200 млн сумов (25 тысяч долларов).

Застройщик, «вооруженный» санкцией прокуратуры Джизака, провел собственную оценку дома Норкузиевой, оценив его в 80 млн сумов.

Женщина с такой компенсацией не согласилась. В итоге 13 июня этого года ее дом сносили силой, в принудительном порядке. В акции принимали участие несколько сотрудников милиции, представители Бюро принуждений при Генпрокуратуре Узбекистана.

На видео, которое снимали знакомые Ферузы, видно, как женщина пытается заслонить собой дом, мечется, кричит и плачет, в ответ получая грубости от милиционеров, пытавшихся ее удержать и оттолкнуть подальше от здания.

«Это такое унижение… – говорит Норкузиева Ц-1. – Я даже залезла на крышу… Мне так стыдно, особенно перед детьми, они все видели, как им жить в такой стране, в таком бесправии, во что верить?»

Феруза, бывшая учительница, оставшись одна с двумя сыновьями, из-за безработицы в Узбекистане была вынуждена зарабатывать деньги в России, где прожила в общей сложности 10 лет.

Ее мальчики в это время росли в Джизаке под присмотром родных. Когда Феруза вернулась из России, спокойной жизни на родине не получилась: она оказалась вовлеченной в неожиданную борьбу за семейный дом.

Теперь женщина поставлена перед необходимостью построить новый дом на участке, выделенном на окраине города, в районе «Жилли Гулли», на полученные в качестве компенсации 80 млн сумов.

По словам женщины, она обратилась к представителю ООО «Новострой», построит ли он ей дом на 10 тысяч долларов, но тот в ответ лишь усмехнулся.

Отняли деньги на образование детей

«У меня сыновья, 22 и 15 лет, старшему не смогла дать образование, он теперь на базаре, – рассказывает Феруза, не сдерживая слез. – Думала, обучу хотя бы младшего, а теперь мне надо все силы и деньги тратить на постройку дома…»

«Президент Шавкат Мирзиёев, – продолжает она, – принимает законы о помощи малоимущим семьям, чтобы им помогали строить дома, давали бесплатно квартиры, но ничего этого не надо – не отнимайте то, что есть. Или отмените законы – тогда я буду знать, что бороться не за что, прав у нас нет».

Особенно, по словам женщины, ей больно за детей. Они видят это бесправие и теряют веру в справедливость и закон.

«Видеть мать, которая ползает по земле и залазит на крышу, защищая дом, видеть, как сносится твой дом, – это ужасно, мне обидно, мне жалко моих детей», – уже под рыдания заканчивает свой рассказ Феруза Норкузиева.