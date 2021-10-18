Узбекистан и правозащитные игры Запада. Что делать…

Накануне президентских выборов в Узбекистане, намеченных на 24 октября, наблюдается активизация правозащитных организаций Запада: включилась стандартная, отработанная не на одной стране мира, кампания давления…

Мы не раз наблюдали (на примере Сербии, Грузии, Украины, Ливии, Сирии и других стран), как подобная кампания может приводить в зависимости от поставленных целей к различным результатам: от деморализации, делегитимизации и изоляции до низложения неугодных режимов.

И, вероятно, было бы хорошо, если бы подобное вмешательство гарантировало стране рост и процветание, ее гражданам – мир и благополучие.

Но нет, даже после убийства «ненавистных диктаторов» – Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи – стране и ее гражданам становится только хуже: все ценное разворовывается, приходят войны, а народ в итоге скитается по миру с протянутой рукой.

13 октября Human Rights Watch (HRW) сделала заявление по Узбекистану, приурочив его к назначенным на 24 октября президентским выборам.

HRW обвиняет узбекистанские власти в недостаточной эффективности проводимых реформ, в недопуске к участию на выборах оппозиции, в имеющих место нарушениях прав человека, да, главные из которых – это, конечно, геи, лесбиянки и другая нечисть…

В этот же день в Конгрессе США бывший деятель Human Rights Watch Стив Свердлов выступил с докладом о преследовании мусульман в Узбекистане, о находящихся в заключении порядка 2000 религиозных узников.

Не надо говорить, что скоординированная кампания нашла освещение в опять же финансируемом США радио «Озодлик».

США — не лидеры свободного мира

Бесспорно, что в определенных моментах критика HRW имеет основания, но изучать ее необходимо на фоне общего контекста и событий, происходящих в целом мире, которые давно и со всей откровенностью сорвали маски с представителей этого якобы «свободного демократического мира».

Западные державы во главе с США сегодня несут странам мира смертельную угрозу – угрозу суверенитету, угрозу экономическому благополучию, угрозу моральным и духовным ценностям, угрозу религии и традициям, угрозу жизни и здоровью, угрозу самому существованию страны на Земле…

Глобальный контроль, «великая перезагрузка», начавшиеся в мире с марта 2020 года, ставят цель подчинить все страны единому мировому правительству, где люди перестанут быть людьми, а превратятся в биороботов, интегрированных в цифровой мир, и живущих под контролем искусственного интеллекта.

И это не теория заговора, это осуществляется здесь и сейчас, на наших с вами глазах.

Вопрос: это нам нужно? Принимаем ли мы такой мир? Хотят ли этого узбеки? Хотят, чтобы так жили их дети и внуки уже в ближайшем будущем?

Запад против человека и всего святого

Глава Всемирного экономического форума (проходит в Давосе) Клаус Шваб пишет о планах глобалистов в своей книге от 2020 года «Ковид-19. Великая перезагрузка».

В ней он ставит страны мира перед фактом: вы более не отдельные корабли, бороздящие моря и океаны, а лишь каюты одного-единственного корабля, значит, пора признать это и начать заботиться о коридорах и других помещениях судна…

В годы правления в Узбекистане Ислама Каримова простые люди, жалуясь на произвол властей, часто приговаривали: «Скоро и дышать запретят…»

Но нет, до такого изуверства Ислам Абдуганиевич не додумался бы, а вот такие, как Клаус Шваб, – запросто, без зазрения совести натянули на всех людей в мире «намордники», запретив дышать. В своей книге без зазрения совести он ставит человечество перед фактом: «к старому возврата не будет никогда»… это «новая нормальность».

Узбекистану с ними не по дороге

Вопрос президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, который наверняка будет переизбран: согласны ли Вы, Шавкат Миромонович, с этим якобы уже свершившимся фактом?

Может, поэтому HRW – организация, не раз уличенная в распространении лжи об Узбекистане, продолжает бессовестным образом поучать и призывать?

Просто эта организация и все ей подобные знают, что они входят в систему глобалистов, хозяев мира, тыл у них сильнейший, а «защита прав человека» – одно из оружий в их арсенале, применяемое в нужном месте и в нужный час.

Как лидера Узбекистана мы хотели бы спросить Вас, возможно, Вам известно, куда плывет корабль Шваба? И кто его капитан? И кому он принадлежит? Не достанется ли на нем узбекистанцам, извините, место у сортира?..

Шавкат Миромонович, мы считаем, что Узбекистан должен быть отдельным, сильным, ладным и современным кораблем, в котором живет и работает дружная и умная команда, а капитаном корабля должен быть народно избранный лидер – честный, справедливый, умный и сильный, лучший среди нас.

Мы считаем, что в дни перед выборами все патриоты страны должны собраться в Ташкенте, чтобы обсудить и выработать программу развития страны и сохранения ее независимости и суверенитета.

Мы убеждены, что сохранение человечности, человеческого облика, истинных моральных и духовных ценностей, которыми пока еще богат и известен Узбекистан, необходимы не только народу нашей страны, но и всему человечеству.

Страна людей

При этом нам надо решать вопросы и с коррупцией и нарушениями прав человека, и с образованием и созданием рабочих мест, и с индустриализацией и наукой, и с сотрудничеством с близкими нам по духу странами и людьми, разделяющими наши ценности.

Мы уверены, что настанет время, и мы, граждане современной, духовной и благополучной страны, протянем руку помощи жителям Запада, чтобы защитить и возродить в них человека, которого сегодня сознательно уничтожают, опускают и развращают в ЛГБТ-шной, потребительской и иной клоаке…

Времени остается мало: западные организации собирают коалицию, поэтому и патриотам Узбекистана необходимо консолидироваться и объединиться.

Мутабар Таджибаева — правозащитница, лидер «Клуба пламенных сердец»

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1