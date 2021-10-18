Новости, аналитика и мнения
из Узбекистана

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Узбекистан и правозащитные игры Запада. Что делать…

    Накануне президентских выборов в Узбекистане, намеченных на 24 октября, наблюдается активизация правозащитных организаций Запада: включилась стандартная, отработанная не на одной стране мира, кампания давления…

    Представители HRW Хью Уильямсон и Стив Свердлов на конференции в Ташкенте в 2017 году; фото: Ц-1
    Представители HRW Хью Уильямсон и Стив Свердлов на конференции в Ташкенте в 2017 году; фото: Ц-1

    Мы не раз наблюдали (на примере Сербии, Грузии, Украины, Ливии, Сирии и других стран), как подобная кампания может приводить в зависимости от поставленных целей к различным результатам: от деморализации, делегитимизации и изоляции до низложения неугодных режимов.

    И, вероятно, было бы хорошо, если бы подобное вмешательство гарантировало стране рост и процветание, ее гражданам – мир и благополучие.

    Но нет, даже после убийства «ненавистных диктаторов» – Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи – стране и ее гражданам становится только хуже: все ценное разворовывается, приходят войны, а народ в итоге скитается по миру с протянутой рукой.

    13 октября Human Rights Watch (HRW) сделала заявление по Узбекистану, приурочив его к назначенным на 24 октября президентским выборам.

    HRW обвиняет узбекистанские власти в недостаточной эффективности проводимых реформ, в недопуске к участию на выборах оппозиции, в имеющих место нарушениях прав человека, да, главные из которых – это, конечно, геи, лесбиянки и другая нечисть…

    В этот же день в Конгрессе США бывший деятель Human Rights Watch Стив Свердлов выступил с докладом о преследовании мусульман в Узбекистане, о находящихся в заключении порядка 2000 религиозных узников.

    Стив Свердлов - бывший представитель HRW в Центральной Азии, известен лживыми отчетами; скриншот Ц-1
    Стив Свердлов — бывший представитель HRW в Центральной Азии, известен лживыми отчетами; скриншот

    Не надо говорить, что скоординированная кампания нашла освещение в опять же финансируемом США радио «Озодлик».

    США — не лидеры свободного мира

    Бесспорно, что в определенных моментах критика HRW имеет основания, но изучать ее необходимо на фоне общего контекста и событий, происходящих в целом мире, которые давно и со всей откровенностью сорвали маски с представителей этого якобы «свободного демократического мира».

    Западные державы во главе с США сегодня несут странам мира смертельную угрозу – угрозу суверенитету, угрозу экономическому благополучию, угрозу моральным и духовным ценностям, угрозу религии и традициям, угрозу жизни и здоровью, угрозу самому существованию страны на Земле…

    Глобальный контроль, «великая перезагрузка», начавшиеся в мире с марта 2020 года, ставят цель подчинить все страны единому мировому правительству, где люди перестанут быть людьми, а превратятся в биороботов, интегрированных в цифровой мир, и живущих под контролем искусственного интеллекта.

    И это не теория заговора, это осуществляется здесь и сейчас, на наших с вами глазах.

    Вопрос: это нам нужно? Принимаем ли мы такой мир? Хотят ли этого узбеки? Хотят, чтобы так жили их дети и внуки уже в ближайшем будущем?

    Запад против человека и всего святого

    Глава Всемирного экономического форума (проходит в Давосе) Клаус Шваб пишет о планах глобалистов в своей книге от 2020 года «Ковид-19. Великая перезагрузка».

    Основатель ВЭФ Клаус Шваб, который объединяет всех миллиардеров мира, видит в "пандемии" возможности для "Великой перезагрузки"
    Основатель ВЭФ Клаус Шваб, который объединяет всех миллиардеров мира, видит в «пандемии» возможности для «Великой перезагрузки»

    В ней он ставит страны мира перед фактом: вы более не отдельные корабли, бороздящие моря и океаны, а лишь каюты одного-единственного корабля, значит, пора признать это и начать заботиться о коридорах и других помещениях судна…

    В годы правления в Узбекистане Ислама Каримова простые люди, жалуясь на произвол властей, часто приговаривали: «Скоро и дышать запретят…»

    Но нет, до такого изуверства Ислам Абдуганиевич не додумался бы, а вот такие, как Клаус Шваб, – запросто, без зазрения совести натянули на всех людей в мире «намордники», запретив дышать. В своей книге без зазрения совести он ставит человечество перед фактом: «к старому возврата не будет никогда»… это «новая нормальность».

    Узбекистану с ними не по дороге

    Вопрос президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, который наверняка будет переизбран: согласны ли Вы, Шавкат Миромонович, с этим якобы уже свершившимся фактом?

    Может, поэтому HRW – организация, не раз уличенная в распространении лжи об Узбекистане, продолжает бессовестным образом поучать и призывать?

    Просто эта организация и все ей подобные знают, что они входят в систему глобалистов, хозяев мира, тыл у них сильнейший, а «защита прав человека» – одно из оружий в их арсенале, применяемое в нужном месте и в нужный час.

    Как лидера Узбекистана мы хотели бы спросить Вас, возможно, Вам известно, куда плывет корабль Шваба? И кто его капитан? И кому он принадлежит? Не достанется ли на нем узбекистанцам, извините, место у сортира?..

    Вот так "заботятся" о здоровье людей в Австралии... скриншот
    Вот так «заботятся» о здоровье людей в Австралии… скриншот

    Шавкат Миромонович, мы считаем, что Узбекистан должен быть отдельным, сильным, ладным и современным кораблем, в котором живет и работает дружная и умная команда, а капитаном корабля должен быть народно избранный лидер – честный, справедливый, умный и сильный, лучший среди нас.

    Мы считаем, что в дни перед выборами все патриоты страны должны собраться в Ташкенте, чтобы обсудить и выработать программу развития страны и сохранения ее независимости и суверенитета.

    Мы убеждены, что сохранение человечности, человеческого облика, истинных моральных и духовных ценностей, которыми пока еще богат и известен Узбекистан, необходимы не только народу нашей страны, но и всему человечеству.

    Страна людей

    При этом нам надо решать вопросы и с коррупцией и нарушениями прав человека, и с образованием и созданием рабочих мест, и с индустриализацией и наукой, и с сотрудничеством с близкими нам по духу странами и людьми, разделяющими наши ценности.

    Мы уверены, что настанет время, и мы, граждане современной, духовной и благополучной страны, протянем руку помощи жителям Запада, чтобы защитить и возродить в них человека, которого сегодня сознательно уничтожают, опускают и развращают в ЛГБТ-шной, потребительской и иной клоаке…

    Времени остается мало: западные организации собирают коалицию, поэтому и патриотам Узбекистана необходимо консолидироваться и объединиться.

    Мутабар Таджибаева — правозащитница, лидер «Клуба пламенных сердец»

    Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане, Шавкат Мирзиёев
    Теги: Human Righs Watch Клаус Шваб Стив Свердлов Узбекистан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Права человека

    Алимардон Султанов – первое судебное дело о коронавирусе в Узбекистане

    В Элликалинском районе Каракалпакстана 28 октября продолжится суд над врачом и активистом Алимардоном Султановым за распространение «не соответствующих действительности сведений» о коронавирусе.

    Узбекистан
    Права человека

    Воскресный пикет в Ташкенте лишил прокуроров выходного

    Около 2000 человек в Узбекистане заявляют о мошенничестве консалтинговой группы ICG, работавшей с разрешения Минюста РУз, – отчаявшись вернуть свои деньги, десятки обманутых людей вышли на пикет у Генпрокуратуры в Ташкенте.

    Узбекистан
    Люди

    Мать Гуландон Дадабаевой: «Мы никакой помощи не получили…»

    О смерти наманганки Гуландон Дадабаевой, умершей в результате самосожжения, сказали и глава Сената Узбекистана, и дочь президента, но спустя 10 дней после трагедии семья погибшей не получила никакой помощи от властей…

    Узбекистан
    Экономика

    Елена Урлаева: «Кластеры уничтожают узбекских фермеров…»

    Введенная система кластеров в сельском хозяйстве Узбекистана превращает фермеров, и так обладавших мизерной свободой, в наемных рабов, свидетельствует правозащитница Елена Урлаева.

    Узбекистан

    Выбор редактора

     Общество

    Свобода и демократия Запада — миф, глобальный фашизм — реальность…

    Активисты и журналисты Узбекистана проведут 2 ноября в Ташкенте круглый стол «Глобализм против суверенитета», на котором попытаются выработать стратегию для страны в условиях захвата мира глобалистами.

    Узбекистан
    Безопасность

    Эксперименты с коронавирусами в Китае и «пандемия»: есть связь?

    Доверите ли вы лечение тому же доктору, который создавал болезнь?.. Национальный институт здоровья США финансировал исследования по усилению функции патогенов в Ухане, а именно заражение людей коронавирусами летучих мышей.

    Мир
    Политика

    «Свободная» пресса на Западе: от продажности до вакханалии

    Директор Радио «Свобода» Джеми Флай назвал «отвратительными» якобы имевшие место запугивания журналистов «Озодлика» в Узбекистане, а убийственная ложь и деморализующая пропаганда на Западе, дошедшие до вакханалии, его не волнуют?

    Узбекистан
    Политика

    Баходыр Чориев – о выборах президента РУз и праве на участие

    Выборы президента Узбекистана за три дня до голосования по-прежнему не тянут на главную новость в стране, а тем более интригу – оживить ситуацию извне пытается оппозиционер Баходыр Чориев.

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Общество

    Свобода и демократия Запада — миф, глобальный фашизм — реальность…

    Активисты и журналисты Узбекистана проведут 2 ноября в Ташкенте круглый стол «Глобализм против суверенитета», на котором попытаются выработать стратегию для страны в условиях захвата мира глобалистами.

    Узбекистан
    Политика

    «Свободная» пресса на Западе: от продажности до вакханалии

    Директор Радио «Свобода» Джеми Флай назвал «отвратительными» якобы имевшие место запугивания журналистов «Озодлика» в Узбекистане, а убийственная ложь и деморализующая пропаганда на Западе, дошедшие до вакханалии, его не волнуют?

    Узбекистан
    Политика

    Баходыр Чориев – о выборах президента РУз и праве на участие

    Выборы президента Узбекистана за три дня до голосования по-прежнему не тянут на главную новость в стране, а тем более интригу – оживить ситуацию извне пытается оппозиционер Баходыр Чориев.

    Узбекистан