Узбекистан и Таджикистан открывают границы

Ожидаемый итог визита замглавы правительства Узбекистана в Душанбе: возобновление транспортного сообщения и ослабление визового режима.

Вице-премьер-министр Узбекистана Рустам Азимов 26 декабря едет в Таджикистан. Этого визита с нетерпением ждут по обе стороны узбекско-таджикской границы.

В Душанбе он встретится с таджикским коллегой Давлатали Саидом. На повестке дня – торгово-экономическое сотрудничество между странами.

Поедут автобусы и поезда

На заседании межправительственной комиссии Азимов и Саид обсудят перспективы открытия железнодорожного и автобусного сообщения между странами.

В этих целях открыты новые контрольно-пропускные пункты. Таможенные ведомства проводят консультации, пишеттаджикское агентство «Азия-Плюс» со ссылкой на собственный источник.

Визы – на границе

Стороны поднимут вопрос либерализации визового режима. В Душанбе надеются, что авиапассажиры смогут получать узбекские и таджикские визы в аэропортах.

По итогам встречи будет объявлено о дате и стоимости билетов на первый за многие годы регулярный рейс между Ташкентом и Душанбе.

Визовые ограничения были установлены по инициативе Узбекистана в 2001 году в целях борьбы с афганским экстремизмом. Об этом в октябре заявил Шокасым Шоисламов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Таджикистане.

25 лет изоляции

Почти 25 лет соседние страны жили в изоляции друг от друга. Столицы не имели авиасообщения, а также практически отсутствовали торговые, экономические и политические связи.

В острые фазы межгосударственной «холодной войны» Душанбе обвинял Ташкент в транспортной блокаде и дестабилизации социально-политической ситуации в регионе.

В Узбекистане обвиняли соседей в создании угрозы экономическим интересам и безопасности страны путем строительства Рогунской гидроэлектростанции.

Отношения стали налаживаться после смерти первого президента РУз Ислама Каримова. Его преемник Шавкат Мирзиёев призвал Таджикистан к мирному диалогу, и уже 30 ноября состоялся первый за 24 года чартерный авиарейс из Ташкента в Душанбе. Тогда же стороны договорились о восстановлении авиасообщения в начале 2017 года.

Ожидается проведение беспрецедентной по размаху выставки товаров узбекского производства в Душанбе и первого в истории двух стран бизнес-форума.

Таджикистан и Узбекистан помимо всего готовы обсудить вопросы обмена студентами и гастролей артистов.

Зачем страны нужны друг другу?

Помимо объективных причин необходимости сотрудничества по линии военных и силовых ведомств, таким как обмен заключенными, передача разведданных об угрозах безопасности, Узбекистану и Таджикистану выгодно взаимодействие и в других областях.

Ташкент может поставлять в Душанбе природный газ, минеральные и химические удобрения, косметические средства, легковые и грузовые автомобили, сельскохозяйственную технику, продукты питания, текстиль, строительные материалы, оборудование и технику.

Таджикистан, в свою очередь, готов торговать с соседями алюминием (львиная доля экспорта), пищевыми и техническими химикатами (соль, известь), текстильной продукцией.

Кроме того, страны могут активизировать сотрудничество в логистике, учитывая территориальную близость с Китаем, Россией и Ираном.

По итогам 2015 года товарооборот между странами вырос на 12 млн долларов. Однако торговля не распространяется за пределы трансграничной зоны. Для сравнения: объем товарооборота между Узбекистаном и Кыргызстаном составил 156 млн долларов.

По итогам 2015 года Узбекистан и Казахстан довели этот показатель до 3 млрд долларов.