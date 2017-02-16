Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Узбекистан обеспечит Россию витаминами – миллионом тонн фруктов и овощей

    Президент Узбекистана и заместитель председателя правительства России договорились в Ташкенте о «зеленом коридоре» для узбекской плодоовощной продукции на российском рынке.

    Шавкат Мирзиёев и Дмитрий Козак на встрече в Ташкенте 15 февраля; фото: gov.uz
    Шавкат Мирзиёев и Дмитрий Козак на встрече в Ташкенте 15 февраля; фото: gov.uz

    15 февраля в Ташкенте состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и заместителя председателя правительства России Дмитрием Козаком.

    Как сообщают официальные СМИ Узбекистана, два политика договорились о поставках в 2017 году в Россию из Узбекистана одного миллиона тонн фруктов и овощей. Москва по этому поводу обещала создать для узбекских витаминов «зеленый коридор».

    На встрече также была достигнута договоренность о взаимном учреждении надзорных органов в сфере миграции.

    Представительства будут курировать механизм привлечения и найма граждан Узбекистана для временной работы в России.

    Документы будут подписаны в апреле 2017 года во время первого визита в Москву нового узбекского президента.

    Альтернатива Таможенному союзу

    В этот же день свою работу начала межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству.
    На ней сопредседатель комиссии от Узбекистана – вице-премьер Рустам Азимов раскритиковал работу совместных торговых домов, открытых в России.

    «Они (торговые дома) пока не оправдывают наших ожиданий. Объемы взаимопоставок, проходящие через них, нас не могут удовлетворять. Нужны дополнительные совместные усилия», – считает он.

    Зампредседателя правительства Узбекистана предложил российской стороне отечественные легковые и грузовые автомобили, автобусы, химическую и нефтехимическую продукцию, текстиль, бытовую технику, строительные материалы.

    Узбекистан готов закупать у России нефть, лес, оборудование, фармацевтические препараты, пшеницу, картофель и другие виды сельхозпродукции.

    Дары Узбекистана: фото: Anhor.uz
    Дары Узбекистана: фото: Anhor.uz

    По словам Азимова, принятие протокола о зоне свободной торговли между Узбекистаном и Россией позволит расширить торгово-экономические отношения и принять «понятные и прозрачные» правила торговли.

    Комиссия поручила до 15 марта подготовить и согласовать пакет документов для подписания в ходе предстоящей встречи Мирзиёева и президента России Владимира Путина.

    Товарооборот между Узбекистаном и Россией в 2016 году составил 4,2 млрд долларов.

    В Узбекистане действуют 960 предприятий с российским капиталом. В России, по данным экспертов, находится три млн граждан Узбекистана, что составляет треть работоспособного населения республики.

    Источник:Ц-1
    Темы: Экономика Узбекистана
    Теги: Дмитрий Козак овощи и фрукты Россия Узбекистан Шавкат Мирзиеев
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора

    Новости из Узбекистанa