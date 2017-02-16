Узбекистан обеспечит Россию витаминами – миллионом тонн фруктов и овощей

Президент Узбекистана и заместитель председателя правительства России договорились в Ташкенте о «зеленом коридоре» для узбекской плодоовощной продукции на российском рынке.

15 февраля в Ташкенте состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и заместителя председателя правительства России Дмитрием Козаком.

Как сообщают официальные СМИ Узбекистана, два политика договорились о поставках в 2017 году в Россию из Узбекистана одного миллиона тонн фруктов и овощей. Москва по этому поводу обещала создать для узбекских витаминов «зеленый коридор».

На встрече также была достигнута договоренность о взаимном учреждении надзорных органов в сфере миграции.

Представительства будут курировать механизм привлечения и найма граждан Узбекистана для временной работы в России.

Документы будут подписаны в апреле 2017 года во время первого визита в Москву нового узбекского президента.

Альтернатива Таможенному союзу

В этот же день свою работу начала межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству.

На ней сопредседатель комиссии от Узбекистана – вице-премьер Рустам Азимов раскритиковал работу совместных торговых домов, открытых в России.

«Они (торговые дома) пока не оправдывают наших ожиданий. Объемы взаимопоставок, проходящие через них, нас не могут удовлетворять. Нужны дополнительные совместные усилия», – считает он.

Зампредседателя правительства Узбекистана предложил российской стороне отечественные легковые и грузовые автомобили, автобусы, химическую и нефтехимическую продукцию, текстиль, бытовую технику, строительные материалы.

Узбекистан готов закупать у России нефть, лес, оборудование, фармацевтические препараты, пшеницу, картофель и другие виды сельхозпродукции.

По словам Азимова, принятие протокола о зоне свободной торговли между Узбекистаном и Россией позволит расширить торгово-экономические отношения и принять «понятные и прозрачные» правила торговли.

Комиссия поручила до 15 марта подготовить и согласовать пакет документов для подписания в ходе предстоящей встречи Мирзиёева и президента России Владимира Путина.

Товарооборот между Узбекистаном и Россией в 2016 году составил 4,2 млрд долларов.

В Узбекистане действуют 960 предприятий с российским капиталом. В России, по данным экспертов, находится три млн граждан Узбекистана, что составляет треть работоспособного населения республики.