Узбекистан одарил чемпиона по кикбоксингу липовой квартирой

Чемпион мира по кикбоксингу из Узбекистана Джахонгир Кучмурадов обвинен в мошенничестве. Подаренная ему за победы квартира в Гулистане оказалась в чьей-то собственности.

Джахонгир Кучмурадов, проживающий в городе Гулистане Сырдарьинской области Узбекистана, неоднократный победитель состязаний по кикбоксингу, в 2004 году на чемпионате мира в Греции ставший золотым призером, сегодня пожинает плоды своих побед. Совсем не радостные.

Квартира в Гулистане, расположенная в четвертом микрорайоне города, которую он получил после победы на чемпионате мира от хокима города Т. Туракулова, как выяснилось спустя более чем десять лет, находилась в чьей-то собственности.

Как рассказывает спортсмен, получив квартиру в подарок, согласно приказу хокимията № 722, он со временем ее приватизировал. А когда в городе началось строительство типовых домов, то продал ее за 36 млн сумов, и вырученные деньги внес в качестве первого взноса за дом.

Потом нашелся хозяин

«На основании всех требований закона я продал квартиру гражданке Фариде Омонликовой. Потом меня обвинили в мошенничестве. Якобы проданная квартира принадлежала не мне, а гражданину Николаю Кособокову, который долгое время проживал в России, а вернувшись, подал на меня в суд», – рассказывает Кучмурадов.

Состоявшийся в Гулистане суд принял решение в пользу законного владельца квартиры Кособокова. В итоге Омонликова, честно заплатившая кикбоксеру деньги за жилье, оказалась на улице.

Суд определил, что Кучмурадов должен вернуть женщине 36 млн сумов. Эта сумма в долларовом эквиваленте сегодня составляет около шести тысяч долларов США. Для покупавшей квартиру десять лет назад женщины это мало, для спортсмена – значительная сумма, которой он в настоящее время не располагает.

«Сейчас у меня нет возможности выплатить такую сумму, – говорит Ц-1 Кучумурадов. – Но я понимаю состояние женщины, заплатившей мне, но ума не приложу, откуда мне взять деньги…».

Джахонгир Кучмурадов является неоднократным победителем и призером соревнований, проводившихся в масштабах Центральной Азии, Азии и мира.

В 2000 году он стал чемпионом Узбекистана среди молодежи, в 2001 году на чемпионате мира в Украине завоевал бронзу, а на чемпионате Евразии в Ялте в том же году стал обладателем золотой медали.

На чемпионате мира по кикбоксингу среди профессионалов, проводившемся в Афинах в 2004 году, он также стал золотым призером.

В последний раз на международную арену спортсмен выходил на Азиатских играх, которые проходили в 2014 году в Южной Корее, где завоевал бронзу.