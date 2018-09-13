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    Узбекистан открывается для мировых сетевых ресторанов

    Открытие первого в Ташкенте международного сетевого ресторана быстрого питания KFC усилило конкуренцию на рынке фастфуда.

    Открытие ресторана KFC в Ташкенте 12 сентября 2018 года; фото: Ц-1
    Открытие ресторана KFC в Ташкенте 12 сентября 2018 года; фото: Ц-1

    12 сентября в 16:20 у станции метро «Буюк Ипак Йули» (бывшая «Максима Горького») в Ташкенте состоялось торжественное открытие первого в стране ресторана KFC. В скором времени аналогичные точки появятся у станции метро «Чиланзар», а также напротив Международного Вестминстерского университета.

    Представители компании International Food Chain, франчайзингового партнера Yum! Brands, не стали растягивать открытие, увидев толпу из десятков людей, стоявших на улице. Детям раздали шарики, а взрослых попросили соблюдать порядок: зайти в ресторан KFC можно было небольшими группами.

    За час у здания бывшего супермаркета Fayz собралось около сотни человек. Внутри кассиры едва успевали принимать заказы и пробивать чеки.

    Курица и другие ингредиенты будут поступать в рестораны сети KFC Uzbekistan из-за границы, в основном из России и Казахстана, где для обслуживания 732 точек KFC работают крупнейшие птицефермы. Кроме того, вся продукция данной сети в Ташкенте будет халяльной. По этой же причине в меню не будет алкоголя.

    В меню ресторана на станции метро «Буюк Ипак Йули» – основные блюда KFC. Ресторан открыт с 7:00 до 23:00 ежедневно и рассчитан почти на сто человек.

    Рестораны в других точках Ташкента откроются до конца 2018 года.

    Меню ресторана KFC в Ташкенте; фото: Ц-1
    Меню ресторана KFC в Ташкенте; фото: Ц-1

    Фастфуд разбирают по нишам

    Главными конкурентами KFC на рынке фастфуда Узбекистана сегодня являются сетевые рестораны Loook и EVOS. В меню Loook уже несколько лет есть куриные крылышки и бедра, обжаренные в фирменном стиле KFC. Да и цены нельзя назвать драконовскими.

    Порция картофеля фри в Loook стоит 5900 сумов (75 центов) против 7000 тысяч (90 центов) у KFC. Острые куриные крылышки в меню – за 5700 сумов (70 центов) за штуку против 4000 сумов (50 центов).

    У KFC более выгодные предложения по куриным крылышкам и бедрам. В целом, цены можно назвать одинаковыми.

    EVOS известен своими лавашами, и едва ли твистеры из KFC смогут с ними конкурировать.

    На данный момент, пока на рынок не вышли уже заявившие об этом сетевые рестораны быстрого питания Burger King и McDonald’s, лидеры рынка разобрали на ниши: EVOS в основном получает прибыль за счет продажи лавашей, Loook – бургеров, а KFC, очевидно, традиционно выбрал курицу для продвижения на местном рынке. Это видно по ценовой политике и специализации данных брендов.

    Цена вопроса и борьба за клиента

    Несмотря на опасения ташкентцев, цены в ресторане KFC оказались доступными. Бургеры, как и в других кафе, стоят 12–14 тысяч сумов (до 1,8 доллара). Большая корзина из острых крылышек стоит 80 тысяч сумов (10 долларов). В Казахстане и России цены в KFC примерно одинаковые.

    Для сравнения: лаваш в кафе EVOS стоит около 12 тысяч сумов (1,5 доллара), а классический бургер в Loook – 8,8 тысячи сумов (1,1 доллара).

    Порция плова в «Центральноазиатском центре плова» в Ташкенте стоит 14 тысяч сумов. Одна самса с говядиной – 4 тысячи сумов (50 центов).

    Узбекистан открывается для мировых сетей общественного питания. McDonald’s и Burger King вскоре могут появиться в рекреационной зоне на берегу Чарвакского водохранилища. О планах выйти на узбекский рынок ранее заявили бренды Starbucks и Black Star Burger (основанная рэпером Тимати).

    Рынок уже сейчас реагирует на конкуренцию. Мелкие точки общепита жалуются на убыль клиентов, а сетевики наращивают присутствие, предлагая более выгодные цены.

    При этом национальная кухня не уступает первенство фастфуду. По всей республике за последние годы появились тысячи ресторанов «Миллий таомлар» с доступными ценами и гибким сервисом.

    И если фудкорты в супермаркетах России и Казахстана, где долгое время действуют крупнейшие международные и региональные бренды фастфуда, вытеснили национальную кухню, в Узбекистане битва за едока обещает быть более длительной.

    Комментарий корреспондента:

    KFC (до 1991 года – Kentucky Fried Chicken – «Жареный цыпленок из Кентукки») – международная сеть ресторанов общественного питания, специализирующаяся на блюдах из курицы. Это вторая сеть в мире по торговому обороту после McDonald’s.

    Источник:Ц-1
    Темы: Ташкент, Узбекская кухня, Экономика Узбекистана
    Теги: KFC Ташкент Узбекистан фастфуд
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