Узбекистан покинул «черную зону» в рейтинге РБГ

В ежегодном Всемирном рейтинге свободы прессы «Репортеров без границ» Узбекистан поднялся на пять позиций – с «проблесками надежды».

Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» (РБГ) отметила успехи Узбекистана в области свободы прессы.

В распространенном сегодня «Репортерами без границ» рейтинге «Свобода слова в мире» за 2019 год страна заняла 160-е место, покинув так называемую «черную зону» – список стран с наихудшим положением в области независимости прессы.

«Оттепель, которая началась после смерти в 2016 году диктатора Ислама Каримова, продолжается: были освобождены последние журналисты, находившиеся в заключении, а некоторые СМИ начали писать на злободневные темы», – говорится в сообщении.

Однако, отмечают «репортеры», надо еще очень многое сделать, для того чтобы избавиться от цензуры и самоцензуры, которые властвовали в этой стране долгие годы.

Таджикистан

Зато к той самой «черной зоне» приблизился Таджикистан: опустившись на 12 позиций, он занял 161-е место. Страна оказалась на втором с конца списка месте среди центральноазиатских стран.

Большинство независимых таджикских СМИ были вынуждены либо закрыться, либо уйти в изгнание. А те немногие, кто еще остался, ведут борьбу с блокировками в Интернете и постоянным давлением, которое способствует самоцензуре.

Кыргызстан

Пример значительного роста показал Кыргызстан, поднявшийся в рейтинге РБГ на 15 позиций и занявший 61-е место. При этом страна находится в той части рэнкинга, где изменения в ранжировании по степени свободы СМИ в основном и происходят.

Во многом такому результату поспособствовал тот факт, что бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и его преемник отказались от астрономических имущественных исков к журналистам, которые их критиковали.

«Таким образом, был завершен избирательный цикл, который оказался весьма непростым для кыргызстанских СМИ», – уверены эксперты РБГ.

Однако отсутствие полноценной реформы создает для журналистов риск того, что маятник может в любой момент качнуться в обратную сторону.

Туркменистан

В самом конце списка, на 180-м месте рейтинга, потеряв две позиции, оказался Туркменистан. В этом году он обогнал даже Северную Корею.

«Это сомнительное достижение стало закономерным итогом нескольких лет ужесточения, в течение которых власти страны безостановочно охотились за последними тайными корреспондентами СМИ, которые выходят в изгнании», – сообщается в пресс-релизе РБГ.