Узбекистан получает «вакцину» от Pfizer – лучше сразу в мусор…

В Узбекистан прибыла очередная партия «вакцин» от компании Pfizer, первой в мире получившей патент на дистанционный контроль «вакцинированных» через подключение к серверу «Интернета вещей».

Как сообщает Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, 18 октября в страну прибыла очередная партия «вакцины» от Covid-19 от Pfizer-BioNTech в объеме 526,5 тысячи доз.

Она была доставлена в Узбекистан в качестве «гуманитарной помощи» в рамках программы международной поддержки бедных стран от «сердобольных» западных держав – COVAX.

Ранее Узбекистан получил, как сообщает издание «Газета.уз», по этой же программе 1,2 млн доз данной «вакцины».

Минздрав Узбекистана уведомляет, что это не предел: до конца месяца ожидается поставка еще 273,5 тысячи доз данной «вакцины».

Всё «лучшее» – детям?!

Препарат от Pfizer-BioNTech, созданный на основе технологии мРНК, ранее никогда не использовавшейся в изготовлении вакцин, остается по-прежнему на стадии экспериментального медикамента.

Но в Узбекистане им почему-то колют детей в возрасте от 12 до 18 лет.

По данным Минздрава страны, на 14 октября им уже укололи 151 тысячу 100 узбекистанских детей.

О побочных эффектах и смертности от уколов, называющихся вакцинами, в Узбекистане ничего не сообщается. Но известно, что в других странах смертность и увечья от уколов превзошли все возможные ожидания.

И основная смертность, а также побочные явления (некоторые из них привели к инвалидности людей) происходят именно от препаратов Pfizer-BioNTech.

VAERS зашкалила

По данным Системы сообщений о побочных эффектах вакцины (Vaccine Adverse Event Reporting System – VAERS) в США, на середину октября 2021 года в этой стране было зарегистрировано 16 310 смертей после «вакцинации» от Covid-19. А также 2102 случая смерти плода в утробе «вакцинированной» женщины.

Как указывают врачи в США, смертность от «вакцины» от Covid-19 за 10 месяцев уже в разы превзошла смертность от всех вакцин, вместе взятых, за 30 лет: 6214 смертельных случаев.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США не скрывает, что «вакцины» против Covid-19 сопряжены с риском тромбоза и сердечных заболеваний, особенно среди молодых мужчин.

Однако они игнорируют эти известные побочные эффекты как «редкие» и продолжают подталкивать людей делать уколы, несмотря на риски.

Смертельные последствия…

База данных VAERS открыта для общественности. По состоянию на 1 октября через VAERS было зарегистрировано 12 553 случая тромбоза, что привело к 589 смертельным случаям, 869 постоянным нетрудоспособностям и 2543 опасным для жизни событиям для людей.

Используя одни и те же данные для всех вакцин за последние 30 лет, было зарегистрировано 487 случаев тромбоза, приведших к 18 смертельным исходам, 65 постоянным нетрудоспособностям и 110 опасным для жизни событиям.

С момента внедрения «вакцины» от Covid-19 за последние 30 лет было зарегистрировано в 26 раз больше случаев образования тромбов и в 33 раза больше летальных исходов от тромбов, чем случаев и смертей от тромбов после всех других типов вакцинации, заключает известный в США доктор Питер Маккулло (Peter McCullough).

В Израиле, где первыми в мире начали кампанию по «вакцинации» именно препаратом от Pfizer-BioNTech, с лета наблюдается непрекращающаяся вспышка острых респираторных заболеваний (ОРЗ), и 90% всех госпитализаций составляют дважды уколотые этими «вакцинами».

Для пострадавших от Pfizer

Израильское издание The Jerusalem Post 18 октября сообщило, что с четверга в стране у граждан, пострадавших от Pfizer-BioNTech, появится возможность получить «вакцину» другой компании – Moderna.

Этот препарат сделан не на технологии мРНК, а вводит в организм ослабленный коронавирус, полученный у животного.

«Вакцина (Moderna) будет доступна по специальному назначению врача, которое будет выдаваться тем, кто не может получить вакцину мРНК по медицинским показаниям, кто испытал серьезные побочные эффекты после лечения Pfizer или при других особых обстоятельствах», – сообщает The Jerusalem Post.

Тем временем исследователи в США получили доступ к патенту, владельцем которого от 31 августа 2021 года является компания Pfizer.

Патент на что?

Это первый патент среди 18 500 похожих заявок, с целью отслеживания удаленных контактов всех вакцинированных людей во всем мире, которые получат личную идентификацию и будут через девайс, входящий в состав «вакцины», подключены к «Интернету вещей».

Подключенные к системе «вакцинированные» будут находиться под беспрестанным мониторинном, в случае их заболевания — им будет рекомендована еще одна доза «вакцины» или лечение, а в случае распространения — изоляция.

Здесь ссылка на патент – Министерство здравоохранения Узбекистана обязано его подробно изучить и задать соответствующие вопросы производителям «вакцин» – в компании Pfizer и BioNTech.

До выяснения же всех подробностей необходимо срочно остановить применение этих уколов. А лучше – сразу выбросить их на свалку.