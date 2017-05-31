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    Узбекистан упростил получение виз для граждан 14 государств

    Власти Узбекистана хоть и отыграли назад решение об отмене виз для граждан 27 стран, все же облегчили их получение для бизнеса и туристов из 14 развитых стран мира.

    Самарканд; фото: Умида Ахмедова (с)
    Самарканд; фото: Умида Ахмедова (с)

    Граждане Австрии, Бельгии, Чехии, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Японии, Латвии, Малайзии, Испании, Швейцарии, Таиланда и США могут получать визы в Узбекистан в упрощенной форме, если они направляются в страну с деловыми и туристическими целями.

    Как информируют сайты посольств Узбекистана в перечисленных странах, для этого им требуется сдать две копии анкеты, фото, фотокопии всех страниц паспорта, сам паспорт и пройти интервью.

    Как сообщил 27 мая министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, выступая перед сенатом страны, в настоящее время прорабатывается возможность оформления многократных виз в упрощенном порядке бизнесменам из Турции и КНР.

    Для граждан других стран мира все осталось по-прежнему.

    Если человек намерен отправиться в Узбекистан с туристической целью, то он обязан представить в консульский отдел копию приглашения от туристической компании в Узбекистане, а также письмо поддержки турфирмы, которое должно быть отправлено напрямую в визовый отдел посольства.

    Остальные категории виз выдаются только после получения подтверждения и письма о визовой поддержке из Министерства иностранных дел Узбекистана, которое высылается напрямую в консульский отдел посольства.

    Организовать подтверждение из МИДа может приглашающая сторона в Узбекистане, которая обращается за ним в визовый отдел министерства.

    В декабре 2016 года, после избрания нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, власть в Ташкенте сообщила, что с 1 апреля намерена отменить визовый режим для граждан 27 развитых стран мира.

    Граждане Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Республики Корея, Сингапура, Финляндии, Швейцарии и Японии могли въехать в страну без виз с туристическими целями на срок не более 30 дней.

    Также без виз в Узбекистан согласно указу президента могли въезжать туристы старше 55 лет из Королевства Бельгии, Индонезии, КНР (в составе туристических групп), Малайзии, США, Франции, Вьетнама, Израиля, Польши, Венгрии, Португалии и Чехии.

    Но позже это решение пересмотрели, и облегчение въезда в страну туристов из вышеперечисленных стран было отложено до 1 января 2021 года.

    Источник:Ц-1
    Темы: Туризм, Узбекистан
    Теги: виза в Узбекистан МИД Узбекистана туризм Узбекистан
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