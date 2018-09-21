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    • Узбекистан

    Узбекистан ужесточает нормы ввоза техники

    Теперь граждане Узбекистана смогут ввозить бытовую технику поштучно раз в полгода, сказано в документе на сайте обсуждения нормативно-правовых актов.

    Иллюстративное фото; фото: knews.kg
    Иллюстративное фото; фото: knews.kg

    Речь идет о ввозе частными лицами холодильников, кондиционеров, стиральных машин, пылесосов, газовых и электрических плит, телевизоров, мясорубок, микроволновых печей, утюгов, фенов, кухонных комбайнов, компьютерной техники, принтеров, планшетов, ноутбуков, мобильных телефонов, столовых сервизов, наручных часов.

    22 июня правительство Узбекистана утвердило нормы ввоза этих товаров по одной единице на человека раз в месяц. Но из-за развития челночного бизнеса премьер-министр Абдулла Арипов ужесточил ограничения.

    Под проектом изменений граждане оставляют негативные комментарии. По их словам, любые ограничения и запреты только сдерживают развитие страны и рост благосостояния населения, а данное предложение является лоббированием интересов крупных импортеров бытовой техники.

    Темы: Экономика Узбекистана
    Теги: нормы ввоза техника Узбекистан челноки
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