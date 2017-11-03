Узбекистан заслуживает въездные санкции за экспорт терроризма

Весь мир собирает камни, разбросанные властью РУз. Страна опустилась до уровня двух новостей: ее граждане гибнут, ее граждане убивают. Пора посадить ее под домашний арест.

Галима Бухарбаева

Я полностью поддерживаю идею, что все граждане Узбекистана, начиная прежде всего с президента и членов правительства, должны получить запрет на въезд в США и другие развитые страны.

Нечего разъезжать по миру, если не можешь навести порядок у себя дома. И хватит проситься на содержание к гражданам других стран, взывая к их жалости, не предприняв ничего, чтобы жизнь у себя дома стала лучше.

Узбекистану требуется мировой карантин. Он стал слишком опасным. Его граждане несут угрозу жизни и безопасности других народов.

Страна должна запереть свои двери. Затем начать реформы. И внутреннее очищение. В том числе через рефлексию, покаяния, просьбы о прощении и, если надо, медитацию. И не выходить в свет, пока не обретет человеческий облик.

29-летний Сайфулло Саипов, совершивший наезд на пешеходов и велосипедистов 31 октября в Нью-Йорке и убивший восемь человек, – это не единичный случай, а прямое следствие разложения Узбекистана.

Оно происходило на глазах всего мира после обретения страной независимости с 1991 года.

Режим в Узбекистане во главе с президентом Исламом Каримовым разбрасывал свои камни – своих граждан, сначала опустошив их головы и души, а затем создав невыносимые условия для жизни без проблеска надежды.

И народ побежал. Лишь для прокорма. Лишь бы найти край, где их не будет доставать власть и появится будущее.

И большинство бежавших узбекистанцев совершенно не интересовали культура, ценности и традиции принимавшей их страны, в которой они в итоге вынуждены были оставаться и жить.

Газета The New York Times пишет о Сайфулло Саипове, который многим узбекистанцам может показаться счастливчиком (он выиграл Грин-кард и легально оказался в США в 2010 году), что в последние годы он признавался знакомым, что подумывает о возвращении в Узбекистан.

Сайфулло говорил, что в США скучно. В это время происходила его радикализация, и он, бесхозный и пустой, нашел свою цель и предназначение: совершить теракт во имя «Исламского государства».

Он был никем. Теперь он – кто-то. Брошенный Каримовым камень нашел себе применение.

Дело в том, что этот человек не должен был уезжать из своей страны. Он был чужой в США, как и Штаты были чуждыми ему. Но власть в Узбекистане создала условия, что редко какой ее гражданин не задумывается об отъезде. Это необходимость.

Конечно, не все срывающиеся с места из Узбекистана граждане становятся террористами. Большинство, а их миллионы, – это мирные гастарбайтеры.

Но и тут не все просто. Став синонимом дешевой рабочей силы, граждане Узбекистана чаще всего становятся жертвами различных катастроф, их бесправный статус, полная зависимость позволяют любое обращение с ними, минимальные условия для проживания и отсутствие обязательств перед ними.

Только в первой половине октября мы писали о смерти бухарского подростка в Казахстане, о смертельной аварии автобуса с гастарбайтерами из Узбекистана во Владимирской области России, о заколотом шампуром в Подмосковье парикмахере из Ферганы…

Смерть трудовых мигрантов из Узбекистана и теракты, исполненные гражданами этой же страны, – не парадокс и не противоположные вещи, а две стороны одной медали.

И то и другое – проявление отчаяния и безнадежности.

Способен ли новый лидер страны Шавкат Мирзиёев на искреннюю и честную рефлексию, осознание?

Предпринимаемые им шаги указывают на желание перемен при сохранении основ заложенной Каримовым системы, продуктом которой он сам, несомненно, является и с которой связан миллионами невидимых нам нитей.

Но эти нити – паутина, в западне которой сегодня уже не только Узбекистан, но и весь мир.

И она продолжит хватать и убивать. На всей площади, по которой разбросаны камни. Где выстрелит следующий – неизвестно, но он обязательно выстрелит.

И пока это не произошло, мир обязан закрыть перед Ташкентом дверь до его настоящей трансформации в мирную и созидательную страну.

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1