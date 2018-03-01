«Узбекистанские авиалинии» называют это скидками…

Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» объявила о скидках по случаю праздника Навруз… и тут же повысила цены на внутренние рейсы.

С 18 по 22 марта билеты по внутриреспубликанским рейсам «Узбекистон хаво йуллари» будут продаваться со скидкой от 30% до 50%, сообщает компания. Эти дни указом президента объявлены в стране выходными.

Однако простой анализ цен на авиабилеты в обычные и праздничные дни показывает, что скидки по случаю Навруза сводятся на нет заранее поднятыми тарифами на авиабилеты.

Как сказано на сайте авиаперевозчика, в праздничные дни на билеты по внутренним направлениям будут установлены следующие скидки:

30% – для индивидуальных пассажиров;

40% – для туристических групп (пять и более человек), школьников до 15 лет, студентов колледжей, лицеев и вузов;

50% – для семьи (от двух человек).

А скидки-то ненастоящие

Многие ритейлеры и магазины одежды регулярно объявляют праздничные скидки, заблаговременно подняв цены на товар так, чтобы компенсировать потери от акции.

Похоже, по такому же пути пошли в дирекции национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».

Например, авиабилет по самому популярному среди туристов маршруту Ташкент – Самарканд на 16 марта на сайте авиаперевозчика стоит от 100 тысяч сумов (12 долларов по курсу ЦБ). А уже 18 марта, в день начала «скидок», цена поднимается до 140 тысяч сумов (17 долларов).

С учетом минимальной скидки для индивидуальных пассажиров билет обойдется в те же самые 100 тысяч сумов. Что примечательно, с завершением акции возвращаются прежние тарифы.

По другим направлениям цены на авиабилеты поднялись на 30 тысяч сумов:

Ташкент – Бухара: до акции – 221 тысяча сумов (27 долларов); во время – 251 тысяча сумов (31 доллар);

Ташкент – Нукус: до акции – 402 тысячи сумов (50 долларов); во время – 432 тысячи сумов (54 доллара);

Ташкент – Термез: до акции – 322 тысячи сумов (40 долларов); во время – 352 тысячи сумов (44 доллара).

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил пересмотреть тарифную сетку услуг авиакомпании с целью повышения привлекательности для местных и иностранных туристов.