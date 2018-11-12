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    Узбекистанское движение «Бирдамлик» готовится к курултаю… в Казахстане

    Движение «Бирдамлик», не добившись возможности для приезда в Узбекистан своего лидера, проведет на юге Казахстана курултай, на котором намерено преобразоваться в политическую партию.

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    Баходыр Хан Туркестон на последнем курултае «Бирдамлика» в США в 2014 году; фото: Ц-1

    Народное движение Узбекистана «Бирдамлик», которое возглавляет Баходыр Хан Туркестон (в прошлом – Баходыр Чориев), 15–16 ноября проведет курултай (съезд) на юге Казахстана – в городе Шымкенте.

    Выбор Казахстана для проведения важной встречи стал вынужденным решением для народного движения. Дело в том, что его лидер – Баходыр Хан Туркестон, 14 лет проживающий в изгнании в США и ставший за это время американским гражданином, не смог получить в посольстве Узбекистана в Вашингтоне визу для въезда в страну.

    В интервью Ц-1 Баходыр Хан Туркестон говорит, что ожидает приезда в Шымкент порядка 60 соратников из Узбекистана. Курултай будет проходить в конференц-зале одной из гостиниц города, где уже все готово для приема его участников.

    Главной целью собрания, по словам Туркестона, будет преобразование движения «Бирдамлик» в политическую партию, которая позволит в будущем ее лидеру баллотироваться в президенты Узбекистана.

    Партия «Бирдамлик», по словам Баходыра, своим приоритетом сделает экономическое процветание Узбекистана, создание основ и условий для свободной рыночной экономики, борьбу с бедностью и всеобщее благосостояние народа.

    Узбекистан, несмотря на отдельные преобразования, начатые новым президентом Шавкатом Мирзиёевым, не снимает запрета на существование в стране политической оппозиции. Все зарегистрированные в РУз партии, по сути, являются суррогатом власти, единственной задачей которой является изображение многопартийности.

    Баходыр Хан Туркестон считает, что Мирзиёев боится политической конкуренции, а проводимые им реформы пока имеют цель лишь косметической чистки плачевого имиджа страны, созданного при правлении его предшественника Ислама Каримова.

    «Мирзиёев отчаянно нуждается в иностранных инвестициях, которые не придут в закрытую страну, где нет свободы и нарушаются права человека», – утверждает Туркестон.

    «Но гарантировать права инвесторов сможет лишь свободная политическая конкуренция и избираемость власти, к чему Ташкент все равно будет вынужден прийти», – выражает уверенность Баходыр.

    Туркестон верит, что через два года Шавкат Мирзиёев будет вынужден впустить в страну «Бирдамлик», так как поймет, что политический плюрализм и конкуренция – это не блажь и милость, а необходимость, если страна хочет покончить с каримовским прошлым и стать современной и развитой державой.

    «Мы проводим курултай сегодня с прицелом на 2021 год, когда в стране будут президентские выборы, – говорит Баходыр Хан. – Мы не сдаемся и уверенно смотрим в будущее».

    Источник:Ц-1
    Темы: Оппозиция Узбекистана
    Теги: "Бирдамлик" Баходыр Хан Туркестон Баходыр Чориев Узбекистан
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