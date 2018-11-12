Узбекистанское движение «Бирдамлик» готовится к курултаю… в Казахстане

Движение «Бирдамлик», не добившись возможности для приезда в Узбекистан своего лидера, проведет на юге Казахстана курултай, на котором намерено преобразоваться в политическую партию.

Народное движение Узбекистана «Бирдамлик», которое возглавляет Баходыр Хан Туркестон (в прошлом – Баходыр Чориев), 15–16 ноября проведет курултай (съезд) на юге Казахстана – в городе Шымкенте.

Выбор Казахстана для проведения важной встречи стал вынужденным решением для народного движения. Дело в том, что его лидер – Баходыр Хан Туркестон, 14 лет проживающий в изгнании в США и ставший за это время американским гражданином, не смог получить в посольстве Узбекистана в Вашингтоне визу для въезда в страну.

В интервью Ц-1 Баходыр Хан Туркестон говорит, что ожидает приезда в Шымкент порядка 60 соратников из Узбекистана. Курултай будет проходить в конференц-зале одной из гостиниц города, где уже все готово для приема его участников.

Главной целью собрания, по словам Туркестона, будет преобразование движения «Бирдамлик» в политическую партию, которая позволит в будущем ее лидеру баллотироваться в президенты Узбекистана.

Партия «Бирдамлик», по словам Баходыра, своим приоритетом сделает экономическое процветание Узбекистана, создание основ и условий для свободной рыночной экономики, борьбу с бедностью и всеобщее благосостояние народа.

Узбекистан, несмотря на отдельные преобразования, начатые новым президентом Шавкатом Мирзиёевым, не снимает запрета на существование в стране политической оппозиции. Все зарегистрированные в РУз партии, по сути, являются суррогатом власти, единственной задачей которой является изображение многопартийности.

Баходыр Хан Туркестон считает, что Мирзиёев боится политической конкуренции, а проводимые им реформы пока имеют цель лишь косметической чистки плачевого имиджа страны, созданного при правлении его предшественника Ислама Каримова.

«Мирзиёев отчаянно нуждается в иностранных инвестициях, которые не придут в закрытую страну, где нет свободы и нарушаются права человека», – утверждает Туркестон.

«Но гарантировать права инвесторов сможет лишь свободная политическая конкуренция и избираемость власти, к чему Ташкент все равно будет вынужден прийти», – выражает уверенность Баходыр.

Туркестон верит, что через два года Шавкат Мирзиёев будет вынужден впустить в страну «Бирдамлик», так как поймет, что политический плюрализм и конкуренция – это не блажь и милость, а необходимость, если страна хочет покончить с каримовским прошлым и стать современной и развитой державой.

«Мы проводим курултай сегодня с прицелом на 2021 год, когда в стране будут президентские выборы, – говорит Баходыр Хан. – Мы не сдаемся и уверенно смотрим в будущее».