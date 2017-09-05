Узбекистанцы впервые за много лет пошли в официальные обменники

Центробанк Узбекистана девальвировал национальную валюту почти на 100%. В банках наблюдаются очереди: узбекистанцы предпочли уличным менялам официальные обменники.

5 сентября Центральный банк Узбекистана вдвое девальвировал национальную валюту. Официальный курс доллара за один день поднялся с 4210 до 8100 сумов.

Таким образом, курс ЦБ опередил «черный» как минимум на 400 сумов (4 сентября валютчики скупали доллар за 7500–7700 сумов).

Финансовый регулятор сообщает, что курс был сформирован на основе анализа динамики курсообразующих факторов за 2003–2017 годы, а также по итогам тестовых сделок по продаже иностранной валюты юридическим лицам.

На самом деле в ЦБ просто вывели среднее арифметическое значение между «базарным» курсом (7700 сумов за доллар) и курсом, по которому «американец» продавался юрлицам (8500 сумов за доллар).

Как отмечает сайт ЦБ, курс иностранной валюты будет устанавливаться каждый понедельник по результатам торгов на валютной бирже.

Межбанковские торговые сессии по покупке и продаже иностранной валюты на республиканской валютной бирже будут проводиться ежедневно, а валютный курс станет формироваться с учетом рыночных механизмов, то есть спроса и предложения. Вмешательство регулятора в формирование курсов валют будет минимизировано.

Для рядовых граждан изменения коснутся продажи и покупки иностранной валюты. Дополнительные обменные пункты откроются на рынках и в крупных торговых центрах.

Указ уже работает

С сегодняшнего дня физические лица-резиденты Узбекистана с началом оперативной смены банков могли продавать иностранную валюту коммерческим банкам по курсу 8000 сумов за доллар, 9500 – за евро.

Приобрести иностранную валюту, согласно указу президента о либерализации валютной политики, предлагается на международные пластиковые карточки в конверсионных отделах банков только за наличные сумы.

Трансформации сумовых карт в международные не предвидится. Любые ограничения по эксплуатации конверсионных карт и очереди за валютой, существовавшие ранее, ЦБ обещает искоренить.

Юридические лица смогут приобретать в коммерческих банках иностранную валюту для оплаты по текущим международным операциям, причем уже по актуальному курсу ЦБ.

Государство обеспечило все коммерческие банки достаточной наличной валютой, чтобы удовлетворить потребности клиентов по обмену валюты.

Действительно с началом рабочей смены все отечественные банки без ограничений скупают у населения иностранную валюту. Наблюдаются небольшие очереди.

Сам процесс продажи валюты занимает две-три минуты. Корреспондент Ц-1 убедился в этом на личном примере, зайдя в один из столичных филиалов «Микрокредитбанка».

Что с ценами?

Правительство опасается негативных последствий реформы валютной политики. В этой связи социально уязвимым слоям населения планируется оказывать адресную помощь.

Это предоставление малоимущим птенцов кур, саженцев, льготных микрокредитов. Безработных предполагается привлекать к ремонту объектов социальной инфраструктуры, а также отправлять на сезонные сельскохозяйственные работы.

В целях недопущения роста цен будут пересмотрены нормы и ставки таможенных платежей, а также власти введут мониторинг цен на потребительские товары.

Мобильные операторы, интернет-провайдеры, авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари», автогигант GM Uzbekistan перешли на сумовую тарификацию без привязки к курсу иностранной валюты. Отныне эти услуги перестанут расти еженедельно.

При этом в сумовом эквиваленте тарифы сохранятся на прежнем уровне. Об этом свидетельствуют заявления компаний, чьи тарифы были связаны с официальным курсом доллара.

Цены на продукты и услуги 5 сентября практически не изменились. Как нам рассказали на Юнусабадском дехканском базаре в Ташкенте, цены меняются в зависимости от насыщенности продуктов на рынке.

Торговцы электроникой и бытовой техникой не торопятся снижать цены, несмотря на сокращение финансовых издержек при импорте товаров.

Валютчики дерутся за клиента

В указе президента о либерализации валютной политики силовым ведомствам поручено искоренить черный валютный рынок в стране.

Уже 3 сентября силовики начали пассивную борьбу с валютчиками. В Ташкенте на крупнейших точках купли и продажи наличной валюты произошли облавы.

Однако спустя некоторое время менялы вернулись на свои места. Как рассказал непосредственный участник событий, правоохранители за небольшое вознаграждение отпустили всех валютчиков.

В понедельник, 4 сентября, ситуация для участников нелегального бизнеса значительно ухудшилась. Так, столичный Фархадский рынок сотрудники милиции оцепили по периметру, вытеснив валютчиков за его пределы. Некоторых из них задержали и погрузили в милицейский автобус.

Тем не менее большинство нелегальных валютных торговцев, имеющих покровителей в органах внутренних дел, преспокойно расположились рядом, за Малой кольцевой дорогой. В течение часа к ним подошли всего несколько человек.

Менялы даже повздорили в борьбе за клиента. Купить доллар США здесь предложили за 7500 сумов, а евро – за 8000 сумов. 5 сентября ситуация ничуть не изменилась: валютчики лениво стоят, к ним изредка подходят люди, спрашивают курс и уходят.

Как говорит наш источник, близкий к валютным кругам Ташкента, черный рынок выживет только благодаря одной лазейке.

«Банки, как и раньше, не продают наличную валюту. Именно за этим клиенты продолжат ходить к нам. Не всегда есть время, чтобы оформить конверсионную карту, дождаться зачисления денег. А мы работаем круглосуточно в любой день», – говорит собеседник.

По его словам, сейчас валютчики временно не продают доллары и дожидаются, «пока уляжется буря».

Ранее в социальных сетях распространилось сообщение, что несколько тысяч силовиков устроят рейд по валютным точкам. Подтвердить или опровергнуть эту новость нам пока не удалось.