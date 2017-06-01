Автомобили General Motors обойдутся узбекистанцам на 30% дороже

Автопроизводитель GM Uzbekistan пересчитал цены на свою продукцию в национальной валюте – по курсу 12 тысяч сумов за доллар.

1 июня компания GM Uzbekistan, монополист на внутреннем рынке Узбекистана, опубликовала цены на автомобили модельного ряда Chevrolet в национальной валюте — узбекских сумах. В среднем, цены выросли на 30 процентов.

Наиболее востребованные модели подорожали на 40 и более процентов.

Судя по ценникам, автопроизводитель заложил в них курс доллара на уровне 11-12 тыс. сумов за доллар.

Что примечательно, GM Uzbekistan не отказался от практики корреляции цен с американской валютой. В прайс-листе цены указаны в долларах по курсу Центробанка Узбекистана и эквиваленты в сумах.

То есть, еженедельно цены на автомобили будут корректироваться в соответствии с официальным курсом доллара.

Учитывая то, что Центробанк регулярно повышает курс американской валюты, можно сделать вывод, что и автомобили местного производства будут стабильно дорожать.

При сохраняющейся тенденции роста курса валют, уже к концу года цены на автомобили вырастут еще на 20 процентов.

Согласно обновленному прайс-листу GM Uzbekistan, базовые модели Nexia 3, Cobalt, Orlando в среднем подорожали на 25 процентов; Damas, Matiz 0,8 – на 30 процентов; Matiz Best, Lacetti – от 35 процентов; Spark, Captiva – на 40 процентов.

Ранее с производства было снято первое поколение автомобиля представительского класса Malibu. Рестайлинговая новинка подорожала более, чем на десять тысяч долларов.

Непрозрачная схема

Обновленный прайс-лист появился в социальных сетях с утра 1 июня. В автосалонах новые цены на модельный ряд Chevrolet обнародовали к концу дня. При этом ни сотрудники автосалонов, ни представители GM Uzbekistan пока не готовы сказать, какова будет процедура продажи автомобилей.

До 1 июня 2017 года при заключении договора покупатель оплачивал 85 процентов от стоимости автомобиля. Оставшуюся часть автосалон принимал в день поставки машины.

При нынешних ценах и привязке к доллару непонятно, исходя из какого курса будет рассчитываться сумма в 15 процентов — на день заключения договора или день поставки автомобиля.

Во втором случае это приведет к удорожанию изначальной суммы, указанной в договоре и, вероятно, к повальной коррупции.

Наверняка, покупатели будут стремиться побыстрее получить свой автомобиль, поскольку каждый день ожидания будет стоить денег – на фоне постоянного роста курса доллара.

Шаг назад

Ранее анонсировался переход на сумовую тарификацию услуг операторов мобильной связи и интернета. На данный момент тарифы привязаны к официальному курсу доллара и еженедельно растут вместе с его повышением.

Сообщения о планах GM Uzbekistan продавать автомобили за национальную валюту поначалу вызвали оптимизм у жителей страны.

В деловых кругах заговорили о скором открытии свободной конвертации и крахе «черного рынка».

Однако 1 июня отечественный автопром поднял цены на треть и вновь привязал их к доллару, на этот раз к официальному курсу. Чем поставил под сомнение потенциальную прибыль предприятия ввиду вероятного снижения покупательской активности.