Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Автомобили General Motors обойдутся узбекистанцам на 30% дороже

    Автопроизводитель GM Uzbekistan пересчитал цены на свою продукцию в национальной валюте – по курсу 12 тысяч сумов за доллар.

    Автомобили производства GM Uzbekistan: фото: bibi.uz
    Автомобили производства GM Uzbekistan: фото: bibi.uz

    1 июня компания GM Uzbekistan, монополист на внутреннем рынке Узбекистана, опубликовала цены на автомобили модельного ряда Chevrolet в национальной валюте — узбекских сумах. В среднем, цены выросли на 30 процентов.

    Прайс на автомобили GM Uzbekistan
    Прайс на автомобили GM Uzbekistan

    Наиболее востребованные модели подорожали на 40 и более процентов.

    Судя по ценникам, автопроизводитель заложил в них курс доллара на уровне 11-12 тыс. сумов за доллар.

    Что примечательно, GM Uzbekistan не отказался от практики корреляции цен с американской валютой. В прайс-листе цены указаны в долларах по курсу Центробанка Узбекистана и эквиваленты в сумах.

    То есть, еженедельно цены на автомобили будут корректироваться в соответствии с официальным курсом доллара.

    Учитывая то, что Центробанк регулярно повышает курс американской валюты, можно сделать вывод, что и автомобили местного производства будут стабильно дорожать.

    При сохраняющейся тенденции роста курса валют, уже к концу года цены на автомобили вырастут еще на 20 процентов.

    Согласно обновленному прайс-листу GM Uzbekistan, базовые модели Nexia 3, Cobalt, Orlando в среднем подорожали на 25 процентов; Damas, Matiz 0,8 – на 30 процентов; Matiz Best, Lacetti – от 35 процентов; Spark, Captiva – на 40 процентов.

    Ранее с производства было снято первое поколение автомобиля представительского класса Malibu. Рестайлинговая новинка подорожала более, чем на десять тысяч долларов.

    Непрозрачная схема

    Обновленный прайс-лист появился в социальных сетях с утра 1 июня. В автосалонах новые цены на модельный ряд Chevrolet обнародовали к концу дня. При этом ни сотрудники автосалонов, ни представители GM Uzbekistan пока не готовы сказать, какова будет процедура продажи автомобилей.

    До 1 июня 2017 года при заключении договора покупатель оплачивал 85 процентов от стоимости автомобиля. Оставшуюся часть автосалон принимал в день поставки машины.

    При нынешних ценах и привязке к доллару непонятно, исходя из какого курса будет рассчитываться сумма в 15 процентов — на день заключения договора или день поставки автомобиля.

    Во втором случае это приведет к удорожанию изначальной суммы, указанной в договоре и, вероятно, к повальной коррупции.

    Наверняка, покупатели будут стремиться побыстрее получить свой автомобиль, поскольку каждый день ожидания будет стоить денег – на фоне постоянного роста курса доллара.

    Шаг назад

    Ранее анонсировался переход на сумовую тарификацию услуг операторов мобильной связи и интернета. На данный момент тарифы привязаны к официальному курсу доллара и еженедельно растут вместе с его повышением.

    Сообщения о планах GM Uzbekistan продавать автомобили за национальную валюту поначалу вызвали оптимизм у жителей страны.

    В деловых кругах заговорили о скором открытии свободной конвертации и крахе «черного рынка».

    Однако 1 июня отечественный автопром поднял цены на треть и вновь привязал их к доллару, на этот раз к официальному курсу. Чем поставил под сомнение потенциальную прибыль предприятия ввиду вероятного снижения покупательской активности.

    Источник:Ц-1
    Темы: GM Uzbekistan, Авто и дороги в Центральной Азии, Экономика Узбекистана
    Теги: Chevrolet GM-Uzbekistan автомобили курс доллара Узбекистан цена экономика
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора

    Новости из Узбекистанa

     Из жизни

    Бухарский сенатор стал президентом Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации

    Директор международного аэропорта «Бухара», член Сената Олий Мажлиса Узбекистана Тахир Бахранов избран президентом Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации СНГ.

    Узбекистан