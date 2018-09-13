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    УзТВ пристыдило школьниц за короткие юбки

    Телеканал «Узбекистан 24» показал сюжет о внешнем виде учеников ташкентских средних школ № 110 и № 50, пристыдив девочек за короткие юбки и косметику, а мальчиков – за длинные волосы.

    Репортаж вышел 11 сентября. Автор, игнорируя запрет на фото- и видеосъемку детей без разрешения родителей, указывает на короткие юбки школьниц и рассуждает об их нравственности.

    Журналиста смутили даже юбки девочек из младших классов. Он упрекнул родителей школьниц, покупающих им якобы чересчур откровенные наряды.

    В социальных сетях телеканал «Узбекистан 24» раскритиковали за непрофессионализм и предвзятое отношение к вопросу о школьной форме.

    Ранее журналистов телеканала уличили в постановке одного из сюжетов про обилие мусора на улицах столицы. А их коллега из My5 «прославился» тем, что призывал к морали влюбленные парочки, обнимающиеся в парках Ташкента.

    Темы: Дети и права ребенка, СМИ и журналисты Узбекистана, Узбекистан после Каримова
    Теги: короткие юбки Узбекистан УзТВ школы
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