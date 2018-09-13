УзТВ пристыдило школьниц за короткие юбки

Телеканал «Узбекистан 24» показал сюжет о внешнем виде учеников ташкентских средних школ № 110 и № 50, пристыдив девочек за короткие юбки и косметику, а мальчиков – за длинные волосы.

Репортаж вышел 11 сентября. Автор, игнорируя запрет на фото- и видеосъемку детей без разрешения родителей, указывает на короткие юбки школьниц и рассуждает об их нравственности.

Журналиста смутили даже юбки девочек из младших классов. Он упрекнул родителей школьниц, покупающих им якобы чересчур откровенные наряды.

В социальных сетях телеканал «Узбекистан 24» раскритиковали за непрофессионализм и предвзятое отношение к вопросу о школьной форме.

Ранее журналистов телеканала уличили в постановке одного из сюжетов про обилие мусора на улицах столицы. А их коллега из My5 «прославился» тем, что призывал к морали влюбленные парочки, обнимающиеся в парках Ташкента.