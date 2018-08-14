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    • Узбекистан

    УзТВ: «Рост подпольных медресе связан с религиозной свободой»

    Число подпольных исламских учебных заведений в Узбекистане в 2018 году выросло в семь раз. УзТВ связало этот факт с религиозной амнистией.

    Вечером 13 августа в эфире телеканала «Узбекистан 24» был показан сюжет «Хужрадаги зулмат» («Мрак в религиозной школе»). С января по июнь 2018 года в стране было выявлено 116 нелегальных исламских учебных заведений (худжра). Причем за весь 2017-й правоохранительные органы обнаружили 33 такие школы.

    Так, в Ташкентской области оперативники СГБ раскрыли худжру под руководством Мухаббат Рузиевой, состоявшей на учете в милиции в 2002–2017 годах за связи с террористической группировкой «Хизб-ут-Тахрир». Женщина была реабилитирована в прошлом году, но спустя некоторое время создала подпольное медресе.

    В 2017 году президент РУз Шавкат Мирзиёев поручил исключить из «черного списка» около 18 тысяч религиозных деятелей, которые, по мнению СГБ, представляли угрозу обществу.

    Темы: Дети в Центральной Азии, Свобода религий, Узбекистан
    Теги: дети подпольные медресе Узбекистан худжра
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