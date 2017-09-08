В Бухаре обрушилась часть медресе XVI века

Строительные работы в старой Бухаре, где тяжелая техника воздвигает рынок ремесленников, разрушили часть стены медресе Абдулазизхана, построенного в XVI веке.

Реставрационные работы в старой Бухаре начались летом. За это время с карты города исчезли три небольших объекта, расположенных здесь: ковровый, золотой и мебельный базары.

На этом месте по постановлению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева намечено строительство ремесленного центра.

Настоящая перестройка началась вместе с этим и в центре старого города. Строители углубили грунт улочек, ведущих от третьего ко второму куполу, площадь вдоль двух медресе – Улугбека и Абдулазизхана, провели коммуникации, которых до этого не было.

В данное время на этой территории уже кладут тротуарную плитку и строят небольшие мастерские-магазины.

Старый город расчищали экскаваторами

В научном сообществе между тем недоумевают, как в сердце старого города, где работы должны вестись с особым трепетом, можно было применять тяжелую строительную технику и проводить строительство без консультаций с учеными.

Расчистка грунта проводилась экскаваторами, его вывоз – грузовыми автомобилями. Техника применяется в опасной близости от средневековых памятников.

Таким образом, строители расчистили грунтовые наслоения и у стен медресе Абдулазизхана, построенного в XVI веке.

Только отсюда вывезли свыше двухсот грузовиков земли, за несколько столетий наслоившейся на памятник и практически укрывшей его наполовину.

По мнению градостроителей, это позволит памятнику «дышать», даст возможность его отреставрировать и полностью откроет его для обзора.

Памятники рушатся, работы продолжаются

Как и предполагали ученые, во время расчистки рабочие наткнулись на некоторые находки.

О бережном к ним отношении в целях дальнейшего изучения, конечно же, речь не идет. Среди них – несколько больших кувшинов, часть хозяйственной кладовой и каменный желоб для сточных вод.

Такой непродуманный подход к работе, вызванный явным небрежением к собственной же истории, привел к обрушению части стены медресе Абдулазизхана.

Подобное же происшествие произошло месяцем ранее. В августе в стоящем напротив медресе Улугбека также рухнула стена внутреннего портала.

Однако это нисколько не беспокоит рабочих и руководителей данной кампании – реставрация старой Бухары с применением тяжелой техники продолжается в том же ударном темпе, не принимая во внимание возможные более серьезные последствия.

Не видят в этом проблемы ни в Государственном музее-заповеднике, в подчинении у которого все памятники и музеи области, ни в Региональной инспекции по охране и использованию объектов культурного наследия.

Здесь сообщили, что параллельно со всеми земляными работам мастера приступили к реставрации нескольких исторических объектов – торговых куполов, медресе Мир Араб и Абдулазизхана. Обрушенные стены намерены восстановить в ближайшее время.