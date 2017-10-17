В Бухаре – остановки с кондиционерами, а дороги и всё остальное?

В Бухаре появились первые автобусные остановки с кондиционерами. Однако городской транспортной инфраструктуре еще далеко до совершенства.

Застекленные остановки с небольшими магазинчиками, аккуратными скамейками, урнами, а главное – с кондиционерами появились на улице Бахауддина Накшбанда города Бухары.

По данным городского департамента транспорта, на сегодняшний день подобных остановок в городе уже пять. Но до конца года их число достигнет двадцати.

«Практически на каждой остановке в Бухаре действуют торговые точки представителей малого бизнеса. Обустройство и оснащение их современной системой климат-контроля производится за счет средств этих предпринимателей», – говорит начальник департамента Шавкат Шодиев.

Крытые стеклянные остановки дают возможность пассажирам беспрепятственно наблюдать за движением общественного транспорта, а за счет кондиционеров «зима-лето» внутри будет создан микроклимат, соответствующий бухарским погодным условиям.

Горожане надеются, что эти объекты защитят их от ветра в зимний период, а летом – от солнца.

В данное время в городе насчитывается 123 автобусные остановки. До конца будущего года их число планируется довести до 242. Те, что расположены в самых многолюдных местах, будут оснащены кондиционерами.

А кондиционеры в автобусах?

С обустройством городских остановок у жителей Бухары появилась надежда, что наряду с созданием надлежащих условий для ожидания общественного транспорта местные власти задумаются и над комфортом пассажиров внутри автобусов.

Ведь поездка в них, особенно знойным бухарским летом, является настоящим испытанием.

Однако, как сообщили в департаменте, следующим этапом упорядочения пассажироперевозок в системе городского транспорта станет установление строгих правил, запрещающих высаживать и впускать пассажиров в неположенных местах, то есть вне остановок.

Сегодня это правило действует лишь на некоторых участках городских дорог, преимущественно расположенных в центре.

Пешеходам нужны тротуары

В настоящее время в Бухаре наблюдается целый ряд недоработок в системе дорожной инфраструктуры, который омрачает современный облик древнего города.

Действующим нормативам в той или иной степени соответствуют лишь центральные автомагистрали.

С увеличением количества автотранспорта в городе в последние годы ведется работа по расширению дорог. Однако готовые проекты выглядят не до конца продуманными, а порой и вовсе незаконченными.

До сих пор как властями, так и водителями игнорируются права пешеходов. Из-за ветхого состояния тротуаров передвижение по ним становится настоящим испытанием.

Кроме того, из-за отсутствия в городе централизованных автостоянок самым популярным местом парковки автовладельцев стали тротуары.

Неудобства, связанные с передвижением по городу, особо заметны инвалидам и молодым родителям с колясками, вынужденным перемещаться по проезжей части.

А на тротуарах – машины…

Пенсионер из Бухары Ахмед Ахунов рассказал, как однажды, решив проявить свою гражданскую позицию, обратился к дежурившему поблизости постовому с просьбой выполнить свой профессиональный долг и расчистить тротуар от припаркованных машин.

«Он попросил нарушителей разблокировать проход пешеходам, но водители стали скандалить, и дело чуть не дошло до рукоприкладства», – рассказывает пенсионер.

Горожане связывают подобное поведение водителей с отсутствием культуры поведения на дорогах у автовладельцев, ненадлежащим надзором со стороны дорожно-патрульной службы и банальным отсутствием автостоянок.

Всё усугубляется в непогоду

В непогоду транспортные проблемы усугубляются и становятся все более явными. Из-за отсутствия ливневых стоков дождевая вода скапливается прямо на дорогах и тротуарах, подтапливает древние памятники.

Подобное случилось в конце февраля текущего года с медресе «Чор минор». Несколько дней оно находилось в подтопленном состоянии, пока не удалось восстановить работоспособность насосного оборудования.

Однако ситуация повторилась уже на следующий месяц, обнажив несостоятельность современной системы охраны объектов всемирного наследия и некомпетентность сегодняшней градостроительной отрасли.

«Сдачу не проси…»

«Сдачу не проси: водитель копит на права!» – такие шуточные стикеры расклеены в салонах многих автобусов, входящих в состав городского общественного транспорта. И если права у водителей все-таки имеются, то вот со сдачей дела обстоят иначе.

Купюры мелкого номинала превратились в настоящий дефицит. Сдачу в магазинах зачастую выдают спичками, в аптеках – одноразовыми салфетками. Из-за беспрерывного роста цен постепенно из оборота вышли купюры достоинством меньше 100 сумов. На пороге исчезновения и 200-сумовые купюры.

Такое положение дел наблюдается на территории всей страны. Но общественный транспорт Бухары является отличительной чертой города. При стоимости проезда в 700 сумов сдачу с тысячи выдают только 200, которых зачастую тоже не хватает.

По данным городского департамента транспорта, сегодня в городе действует 29 автобусных маршрутов. Автопарк составляет 360 единиц, которые ежедневно перевозят от 130 до 150 тысяч пассажиров.

Точного количества пассажиров, недополучающих сдачу в сто сумов, естественно, никто не подсчитывает. Водители рассказывают, что в полном объеме ее требует незначительное количество людей.