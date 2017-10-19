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    • Узбекистан

    В Бухаре после урагана восстановлено энергоснабжение

    Специалисты акционерного общества «Бухарское ПТЭС» восстановили поврежденное после урагана электроснабжение нескольких районов города.

    Последствия ураганного ветра 17 октября, приведшие к обрыву линий электропередачи в нескольких районах города Бухары, были полностью устранены 18 октября к 20:00.

    Как сообщили в электросети, к перебоям со светом привели поваленные ветром деревья. Значительных повреждений, а соответственно, и большего ущерба, стихия не принесла.

    «Оборвались линии мощностью 0,4 квт, которые ведут в районы частного сектора. Во избежание более серьезных последствий мы были вынуждены отключить несколько линий», – рассказал корреспонденту Ц-1 директор АО «Бухарское ПТЭС» Рахматулло Маматов.

    Сорванные крыши и разбитые машины

    К полудню вторника 17 октября теплая и тихая погода в Бухаре резко испортилась. Об этом несколькими днями ранее предупреждали синоптики. По данным Бухарского МСЧ, порывы ветра достигали 17–22 метров в секунду.

    Ураганный ветер, который усилился ближе к вечеру, срывал кровлю зданий и строительные ограждения. Видео произошедшего выложены в соцсетях очевидцами и распространены узбекистанскими СМИ.

    В объектив камер мобильных телефонов попал момент, когда сильные порывы ветра сносят кровлю здания Бухарского отделения Госкомконкуренции. Обломки падают на оживленную автодорогу, где в это время было припарковано несколько автомобилей.

    Как сообщили в Бухарском управлении МЧС, в результате произошедшего было повреждено 400 квадратных метров кровли здания и три автомобиля. Информации о пострадавших не поступало.

    «В связи со стихией при городском хокимияте создана комиссия, которой предстоит оценить сумму ущерба, качество строительных и ремонтных работ на поврежденных объектах», – сказал начальник Бухарского управления МЧС Фирдаус Омонов.

    Как сообщают местные СМИ, тем же вечером сильный ветер наблюдался и в Ташкенте, где поваленные деревья также повредили несколько автомобилей.

    Ночью 18 октября столица Узбекистана оказалась обесточенной: валившиеся деревья привели к обрыву линий электропередачи. Но днем подача света была возобновлена почти во всех районах города.

    Источник:Ц-1
    Темы: Бухара, Стихийные бедствия в Центральной Азии
    Теги: Бухара Погода в Узбекистане стихия в Узбекистане Ураган
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