В доме Талиба Якубова танцуют все! (Фото и видео)

В джизакском доме правозащитника Талиба Якубова, вернувшегося в Узбекистан после 11 лет изгнания, сегодня – праздник: плов на 400 человек и танцы!

Сегодня, 28 сентября, с раннего утра в дом 78-летнего ветерана правозащиты Узбекистана Талиба Якубова в джизакской махалле имени Хамида Олимджана идут люди.

Его зять, бывший политзаключенный Узбекистана, правозащитник Азам Фармонов рассказывает Ц-1, что они ожидают в гости 400 человек.

«Придут все родные, все соседи из нашего кишлака, а также все, кто слышал о возвращении Талиба-ака, хочет его увидеть и поздравить с прибытием домой», – говорит Фармонов.

В казане во дворе дома Якубова уже утром поспел плов, для его приготовления было использовано 50 кг риса и пожертвован не один баран.

Талиб Якубов, основатель Общества прав человека Узбекистана, человек, которого, без сомнения, можно назвать родоначальником гражданского общества страны, вернулся на родину в среду, 26 сентября.

С 2007 года он проживал во Франции, где был вынужден просить политическое убежище, спасаясь от преследований диктатуры первого президента страны Ислама Каримова.

Его возвращение стало возможным после ряда частных и публичных обращений к президенту Шавкату Мирзиёеву позволить вернуться на родину уже старому человеку, страдающему не одним серьезным заболеванием. До сих пор Ташкент отказывал в возвращении на родину всем политэмигрантам страны, а тех, кто решился все равно лететь, депортировали прямо из аэропорта столицы.

Как рассказывает Азам Фармонов, прилетев из Франции, Талиб-ака лишь коротко передохнул на квартире в Ташкенте и попросил в тот же день везти его домой в Джизак.

«В родных стенах он почувствовал огромное облегчение и счастье», – рассказывает Азам, но о своих чувствах Талиб-ака сказать не смог: «Этого не передать словами…» – говорит он о своем волнении.

Джизакский активист Уктам Пардаев, пришедший на праздник, говорит Ц-1, что Талиб-ака «хорошо выглядит, главное – он выглядит счастливым».

«Спасибо президенту Мирзиёеву за добрый жест и человечность», – добавляет он.

В момент написания статьи в доме Талиба Якубова звучала музыка, всех гостей угощали вкусным джизакским пловом и чаем.

Поевшие гости принялись за танцы, но некоторым из горячих танцоров не удалось вывести на танцплощадку Якубова – он отказался и наблюдал за весельем, сидя на стульчике…

Интересно, о чем он думал?..