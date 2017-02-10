В Фергане все по-прежнему: не хватает газа, света и работы

Электричество по несколько часов в сутки, скромные заработки и массовый выезд в Россию – так живет сегодня Ферганская область Узбекистана.

В Фергане, где на уходящей неделе готовились к приезду президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, жизнь вернулась в привычное русло.

За два месяца после выборов здесь особо ничего не изменилось, хотя с новым главой государства многие связывают надежды на лучшее.

Корреспондент Ц-1 побывал в столице Ферганской области и расспросил местных жителей, как им живется.

Навоз вместо газа

Главная беда жителей региона – острая нехватка газа и электричества. Более-менее стабильно энергоресурсы подаются разве что в Фергане.

К примеру, в Маргилане, где живет около двухсот тысяч людей, электроэнергию подают всего на несколько часов в день.

В Багдоде, Риштане, Бувайде, Учкуприке света нет большую часть суток. Ситуация с каждым годом только ухудшается.

Фактическое отсутствие газа и электричества вынуждает сельчан обогревать дома дровами и углем. В дело идет даже навоз, который летом мальчишки собирают на лугах. Затем его сушат и используют в качестве топлива.

«Хоким у власти уже несколько лет (с 14 декабря 2012 года – Ред.). Ничего не поменялось, — говорит один из уличных торговцев. – Ругается вместо того, чтобы решать проблемы. У нас даже боятся жаловаться в портал (так узбекистанцы называют виртуальную приемную президента)».

Житель Ферганы уверен, что во всем виноват именно хоким области – Шухрат Ганиев.

Все едут в Россию

Трудовые мигранты есть почти в каждой семье в Ферганской области. Такое впечатление, что уехать отсюда работать в Россию стремится все трудоспособное население.

Таксист Олим, который перевозит пассажиров из Ферганы в Коканд и обратно, говорит, что иначе накопить денег на дом, машину или свадьбу практически невозможно.

Он рассказывает, что тоже хотел поехать, но попал в колонию. За что – не признается:

«Вышел по амнистии через два года, — делится своей историей Олим. – Такому, как я, работу найти тяжело. Взял в аренду машину и начал «таксовать», ничего больше не умею. А в России мне «со статьей» руль никто не доверит».

Одна из пассажирок нашего собеседника вмешивается в разговор и добавляет, что вслед за мужьями все чаще в Россию стали уезжать женщины. Устраиваются там нянями, поварихами, уборщицами.

«Я три года проработала в Абхазии в ресторане узбекской кухни, — говорит женщина, которую зовут Гульчехра. – Денег хватило, чтобы дочерей выдать замуж. Сейчас опять собираюсь в Абхазию, в Гагры».

Базар прокормит

У входа в Центральный декханский базар — привычная толпа таксистов, зазывающих пассажиров и вездесущих попрошаек, среди которых много цыган.

Места под центральным куполом традиционно заняты перекупщиками. Сами дехкане (фермеры) ютятся с краю. Продают чаще с земли.

В продаже — домашняя выпечка, хлеб, орехи, курт, сухофрукты, яблоки, сладкая кукуруза, зелень.

«В тяжелые дни только базар и спасает, — говорит пожилой продавец лепешек, отворачиваясь от фотокамеры. — Сын печет нон (хлеб), я продаю».

На вопрос, считает ли тяжелыми нынешние дни отвечает лукаво:

«Сейчас, спасибо покойному президенту Исламу Каримову, жить стало легче. Хлеб есть, чай есть, дети растут». К слову, его старший сын находится на заработках в России.

Уличные продавцы на крошечном «блошином» рынке в центре играют в нарды, разложив книги прямо на тротуаре. Ассортимент – привычно «барахолочный»: классика французского романизма, советские справочники, разговорники.

О новом президенте торговцы отзываются с уважением – говорят, он трепетно относится к книгам и распорядился пропагандировать культуру чтения.

Обещанное открытие Ферганского филиала президентской библиотеки (которая пока так и не открылась — Ред) считают показателем любви нового президента к чтению.

В бедности никто не виноват

Никто из жителей Ферганы и Коканда, жалующихся на бедность, не связывает ситуацию с политикой первого президента Ислама Каримова.

«Он душой болел за Узбекистан и делал все для благополучия страны и народа, — считает Гульчехра. – Единственный промах – переход на безналичную форму расчетов. Прежде, чем переходить на «пластик», надо было поставить везде банкоматы и терминалы, как в Турции или России».

Яркий показатель уровня жизни в узбекской провинции – мальчишки школьного возраста, которые даже среди зимы моют машины на улицах за 5-10 тыс сумов (0,8 – 1,5 долларов по «черному курсу»). Родители зачастую поощряют желание детей подработать, ведь их деньги – тоже подспорье семейному бюджету.