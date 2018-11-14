В лидеры новой партии «Бирдамлик» будут баллотироваться четыре кандидата

На курултае «Бирдамлика» в Шымкенте 15–16 ноября состоятся выборы председателя новообразованной из движения партии, баллотируются четыре претендента: двое мужчин и две женщины.

Народное движение Узбекистана «Бирдамлик» проводит последние приготовления перед курултаем (съездом) 15–16 ноября в Шымкенте (Южный Казахстан).

Лидер движения Баходыр Хан Туркестон (в прошлом – Баходыр Чориев. – Прим. Ц-1), уроженец Кашкадарьинской области Узбекистана, в политэмиграции вынужденно принявший гражданство США, уже находится рядом с Шымкентом и говорит, что в город начали прибывать его сторонники.

Всего, по его словам, в курултае примут участие 60 членов движения из Узбекистана, также приглашены активисты из Кыргызстана и Казахстана и представители прессы. Главные события съезда будут проходить в шымкентской гостинице «Достык».

Отвечая на вопрос, что именно ожидается на курултае, Баходыр рассказывает, что основные мероприятия состоятся 15 ноября, а после утверждения повестки дня все члены движения приступят к обсуждению программы и устава народно-демократической партии «Бирдамлик», в которую будет преобразовано движение.

Затем состоятся выборы председателя партии, и на эту позицию в настоящий момент претендуют четыре человека:

Баходыр Хан Туркестон, являющийся основателем «Бирдамлика»; Салиджон Абдурахманов, журналист и правозащитник, бывший политузник Узбекистана; Дилором Исхакова, активист и ветеран узбекистанской оппозиции из Ташкента; Клара Джураева, активистка из Самаркандской области, пришедшая в правозащиту после ареста и осуждения в 2007 году ее брата Шокира, работавшего охранником в Зарафшанском заповеднике.

Баходыр Хан Туркестон говорит о том, что понимает: у него самые большие шансы на избрание лидером партии, так как он является единственным спонсором «Бирдамлика», зарабатывает на существование движения дальнобойщиком в США, но все равно, по его словам, надо создавать основы для избираемости и конкуренции.

Лидер движения признается, что слышит критику отдельных узбекистанских активистов, как Абдужалил Бойматов, который говорит, что в РУз не сменяются не только президент и члены правительства, но и лидеры оппозиции.

«Бойматов прав, – говорит Туркестон. – У нас так получается… поэтому я хочу, чтобы наши члены видели возможности для конкуренции, что место лидера партии «Бирдамлик» ни за кем не будет закреплено пожизненно».

В первый день курултая запланировано также избрание Совета партии, который будет состоять из 5–7 человек, и Центрального комитета, в который войдет 21 человек.

Народно-демократическая партия «Бирдамлик» ставит своей первоочередной задачей экономическое процветание Узбекистана и борьбу с бедностью и нищетой. Партия будет бороться за светский Узбекистан, в котором политические и гражданские свободы гарантированы всем гражданам.

Первый день курултая теперь уже партии «Бирдамлик» завершится, по словам Туркестона, грандиозным банкетом, в котором примут участие приглашенные из Узбекистана певцы и танцоры.

«Мы хотим создать атмосферу праздника, атмосферу победы, которая будет за нами», – заявляет Баходыр Хан Туркестон.