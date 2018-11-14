Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    В лидеры новой партии «Бирдамлик» будут баллотироваться четыре кандидата

    На курултае «Бирдамлика» в Шымкенте 15–16 ноября состоятся выборы председателя новообразованной из движения партии, баллотируются четыре претендента: двое мужчин и две женщины.

    choriev-v-bishkeke
    Баходыр Хан Туркестон (справа) с редактором «Мулкдор» в Кыргызстане Мирзоулугбеком Каримовым; фото: «Бирдамлик»

    Народное движение Узбекистана «Бирдамлик» проводит последние приготовления перед курултаем (съездом) 15–16 ноября в Шымкенте (Южный Казахстан).

    Лидер движения Баходыр Хан Туркестон (в прошлом – Баходыр Чориев. – Прим. Ц-1), уроженец Кашкадарьинской области Узбекистана, в политэмиграции вынужденно принявший гражданство США, уже находится рядом с Шымкентом и говорит, что в город начали прибывать его сторонники.

    Всего, по его словам, в курултае примут участие 60 членов движения из Узбекистана, также приглашены активисты из Кыргызстана и Казахстана и представители прессы. Главные события съезда будут проходить в шымкентской гостинице «Достык».

    birdamlik-logo
    Движение «Бирдамлик» было основано в 2004 году Баходыром Ханом Туркестоном (в прошлом — Баходыр Чориев)

    Отвечая на вопрос, что именно ожидается на курултае, Баходыр рассказывает, что основные мероприятия состоятся 15 ноября, а после утверждения повестки дня все члены движения приступят к обсуждению программы и устава народно-демократической партии «Бирдамлик», в которую будет преобразовано движение.

    Затем состоятся выборы председателя партии, и на эту позицию в настоящий момент претендуют четыре человека:

    Баходыр Хан Туркестон, являющийся основателем «Бирдамлика»; Салиджон Абдурахманов, журналист и правозащитник, бывший политузник Узбекистана; Дилором Исхакова, активист и ветеран узбекистанской оппозиции из Ташкента; Клара Джураева, активистка из Самаркандской области, пришедшая в правозащиту после ареста и осуждения в 2007 году ее брата Шокира, работавшего охранником в Зарафшанском заповеднике.

    Баходыр Хан Туркестон говорит о том, что понимает: у него самые большие шансы на избрание лидером партии, так как он является единственным спонсором «Бирдамлика», зарабатывает на существование движения дальнобойщиком в США, но все равно, по его словам, надо создавать основы для избираемости и конкуренции.

    Лидер движения признается, что слышит критику отдельных узбекистанских активистов, как Абдужалил Бойматов, который говорит, что в РУз не сменяются не только президент и члены правительства, но и лидеры оппозиции.

    Баходыр Хан Туркестон с кыргызстанским активистом Иззатуллой Рахматуллаеввым; фото: "Бирдамлик"
    Баходыр Хан Туркестон с кыргызстанским активистом Иззатуллой Рахматуллаеввым; фото: «Бирдамлик»

    «Бойматов прав, – говорит Туркестон. – У нас так получается… поэтому я хочу, чтобы наши члены видели возможности для конкуренции, что место лидера партии «Бирдамлик» ни за кем не будет закреплено пожизненно».

    В первый день курултая запланировано также избрание Совета партии, который будет состоять из 5–7 человек, и Центрального комитета, в который войдет 21 человек.

    Народно-демократическая партия «Бирдамлик» ставит своей первоочередной задачей экономическое процветание Узбекистана и борьбу с бедностью и нищетой. Партия будет бороться за светский Узбекистан, в котором политические и гражданские свободы гарантированы всем гражданам.

    Первый день курултая теперь уже партии «Бирдамлик» завершится, по словам Туркестона, грандиозным банкетом, в котором примут участие приглашенные из Узбекистана певцы и танцоры.

    «Мы хотим создать атмосферу праздника, атмосферу победы, которая будет за нами», – заявляет Баходыр Хан Туркестон.

    Источник:Ц-1
    Темы: "Бирдамлик", Оппозиция Узбекистана
    Теги: "Бирдамлик" Баходыр Хан Туркестон Баходыр Чориев оппозиция в Узбекистане Узбекистан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Права человека

    В Узбекистане снова начинаются гонения на активистов?

    В электронной рассылке появилось компрометирующее видео против правозащитницы Елены Урлаевой, под давлением – и другие активисты страны. Причина – в курултае «Бирдамлика» в Шымкенте?

    Узбекистан
    Политика

    Узбекистанское движение «Бирдамлик» готовится к курултаю… в Казахстане

    Движение «Бирдамлик», не добившись возможности для приезда в Узбекистан своего лидера, проведет на юге Казахстана курултай, на котором намерено преобразоваться в политическую партию.

    Узбекистан

    Выбор редактора

     Общество

    Аутсорсинг питания в детсадах Бухары — хорошо или плохо?

    Эксперимент по переводу на аутсорсинг системы питания в детсадах Бухары похож на весы. На одной чаше – улучшение качества детского рациона, на другой – неизбежное сокращение персонала.

    Узбекистан
    Политика

    Узбекистанское движение «Бирдамлик» готовится к курултаю… в Казахстане

    Движение «Бирдамлик», не добившись возможности для приезда в Узбекистан своего лидера, проведет на юге Казахстана курултай, на котором намерено преобразоваться в политическую партию.

    Узбекистан
    Права человека

    Суд в Париже отклонил иск Надежды Атаевой против Мутабар Таджибаевой

    Надежда Атаева, разоблаченная в фабрикации свидетельства Андижанской бойни, а до этого – в участии в ОПГ при ГАК «Узхлебопродукт», получила отказ парижского суда в рассмотрении ее иска о клевете.

    Мир

    Новости из Узбекистанa

     Права человека

    В Узбекистане снова начинаются гонения на активистов?

    В электронной рассылке появилось компрометирующее видео против правозащитницы Елены Урлаевой, под давлением – и другие активисты страны. Причина – в курултае «Бирдамлика» в Шымкенте?

    Узбекистан
    Права человека

    Преступница ли каттакурганская женщина, раздетая догола в милиции?..

    В Самаркандской области Узбекистана арестована по обвинению в краже женщина, чье предыдущее задержание, когда ее раздели догола в ОВД Каттакургана, шокировало всю страну.

    Узбекистан