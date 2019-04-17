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    В Навоийской области штрафуют за обращение в портал президента РУз

    Журналистка из Навои Дильдора Боймурадова намерена устроить в Ташкенте серию пикетов: в ее области людей, жалующихся в приемную президента, привлекают за «клевету».

    Дильдора Боймурадова из Навои: жалобы президенту РУз оборачиваются штрафами за "клевету"
    Дильдора Боймурадова из Навои: жалобы президенту РУз оборачиваются штрафами за «клевету»; фото: ПАУ

    Хоким Навоийской области Кабулжон Турсунов, по словам Дильдоры Боймурадовой, трижды за 2017 и 2018 годы инициировал против нее судебные иски по сфабрикованным мотивам.

    Два первых  закончились вынесением судебного решения о виновности Боймурадовой или людей, которым она помогала, и назначением штрафа.

    По словам 44-летней женщины, до 2010 года работавшей журналистом и ведущей программы «Свободные мнения» на Навоийском областном телевидении, произвол в Навои заставил ее искать правды в Ташкенте.

    9 марта она написала письмо в виртуальную приемную президента РУз, чтобы уведомить власть о намерении провести в столице серию пикетов с требованием соблюдения прав человека.

    Но ответ почему-то был получен из Генпрокуратуры РУз, которая уведомила, что переправила ее письмо в Ташкентскую городскую прокуратуру. Что это означает, Боймурадова не знает.

    «Клевета» уборщиц

    Дильдора, которая сегодня работает независимым журналистом, рассказывает, что в 2017 году к ней обратились пять уборщиц из Навоийской областной ветеринарной лаборатории.

    Они сообщили, что заведующий лабораторией вымогает у них по 800 тысяч сумов (100 долларов США) за сохранение рабочего места.

    Боймурадова помогла всем обратившимся к ней женщинам написать жалобу и отправить ее в президентский портал в Ташкенте. В ответ в августе 2017 года к Дильдоре пришли сотрудники прокуратуры за объяснениями.

    Боймурадова сама не ставила подпись под обращением, поэтому за «клевету» в административном порядке оштрафовали только пятерых уборщиц – каждую на один минимальный оклад – 175 тысяч сумов (19 долларов США).

    Жалоба на махаллю

    Весной 2018 года к Дильдоре Боймурадовой вновь пришли пять женщин – на этот раз жительницы махалли «Катта мачит» города Навои.

    Они пожаловались на секретаря махалли Джамилю Турдиеву, которая берет взятки у женщин, нуждающихся в материальной помощи.

    Боймурадова также помогла им написать жалобу в президентский портал, а затем сама ее отправила. Районная прокуратура проверила факты, изложенные в жалобе, но сообщила, что подтверждения не нашла.

    После этого все пять женщин были привлечены к административной ответственности по статье «Клевета». Правда, всех «пожалели» и оштрафовали всего на один минимальный оклад в размере 175 000 сумов.

    Сама Дильдора тоже поставила подпись под обращением в портал, и поэтому ей пришлось наравне со всеми выплачивать сумму штрафа.

    Женщины пытались опротестовать решение суда и снова написали в президентский портал, предъявили свидетелей, аудиозаписи, но их письмо вернули в Навоийскую областную прокуратуру, где жалобу оставили без всякого внимания.

    Дело о тибетских козах

    Третий раз Боймуродова вступилась лично за себя, точнее, за свое маленькое стадо из семи коз. Животные слегка приболели, и она обратилась за помощью в областное ветеринарное управление. Козы тибетской породы были дорогие: каждая стоила по полтора миллиона сумов (примерно 200 долларов).

    Ветеринары сделали козам уколы и заверили хозяйку, что животные в полном порядке, можно не беспокоиться за их здоровье. А на самом деле все семь коз неожиданно околели.

    Погибшая тибетская коза...
    Погибшая тибетская коза…

    После этого Боймурадова пожаловалась по телефону Икрому Джураеву – директору областного управления ветеринарии на непрофессионализм его сотрудников.

    Тот ее просто грубо послал, сказав: «Иди гуляй». После чего Дильдора написала жалобу областному хокиму Кобилжону Турсунову, который решил, что Икром Джураев прав.

    Дильдора тогда вновь пожаловалась в президентский портал, но дело закончилось тем, что на Боймурадову возбудили административное дело, которое на сегодняшний день насчитывает 54 страницы. При этом ознакомиться с этими документами следователи ей не разрешают.

    «Я все-таки буду ждать официального ответа на мою просьбу разрешить проведение пикетов», – говорит Боймурадова.

    Журналистка боится, что если выйдет на пикет без разрешения, то ее оштрафуют на большую сумму.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане, Шавкат Мирзиёев
    Теги: Навои президент Узбекистана
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