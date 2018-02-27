В память узбекской певицы Лайло Алиевой

В этом году исполняется 20 лет, как не стало Лайло Алиевой. В момент убийства ей было всего 26, но голос звучал уже так сильно, что его не смогли заставить замолчать ни убийцы, ни время.

Зачем и почему в апреле 1998 года в ташкентской квартире была зверски зарезана Лайло Алиева? Певица, чей проникновенный, чувственный и сильный вокал мгновенно захватил Узбекистан.

Зрители сопереживали страданиям, трагическому надрыву молодой певицы, восхищались безграничной любовью, которой был наполнен ее голос, и вокальным мастерством.

Лайло хотелось слушать вновь и вновь… Ее песни звучали буквально из каждого окна.

Известно, что Лайло была убита людьми, которых хорошо знала. Она впустила их в дом, варила для них кофе. Затем ей были нанесены 33 ножевых ранения. Все – при ее двухлетнем сыне, которого обнаружат покрытым кровью у бездыханного тела матери.

В совершении убийства певицы были обвинены другие известные персонажи узбекского шоу-бизнеса: мальчиковая группа «Аль-Вакил» – что стало другим шокирующим поворотом в этой истории.

Зачем известным трем молодым людям, купавшимся в тот момент в лучах славы, совершать кровавое преступление? Тем более с целью ограбления?

В мае 1999 года двое из группы «Аль-Вакил», среди которых – Арсен Арутюнян, младший брат известной артистки ташкентского театра «Ильхом» Карины Арутюнян, были арестованы в Москве, а в июне – экстрадированы в Ташкент.

В материалах следствия говорилось, что они совершили убийство с целью ограбления: похитили ее драгоценности.

В ноябре 1999 года участники группы «Аль-Вакил» решением Ташкентского городского суда были приговорены к смертной казни. Позже приговоры были заменены на 20 лет лишения свободы.

За свою жизнь Лайло Алиева записала 21 песню, выпустила два альбома. И все творения певицы пережили ее. До сих пор никто не может спеть так, как она…