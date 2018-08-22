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    В Швеции скоро начнется суд по делу о взятках Гульнаре Каримовой

    4 сентября в Стокгольме начнется суд по делу бывших сотрудников компании TeliaSonera, обвиняемых в даче взятки Гульнаре Каримовой в размере 331 млн долларов.

    Гульнара Каримова с февраля 2014 года находится под арестом в Ташкенте; фото: Твиттер
    Гульнара Каримова с февраля 2014 года находится под арестом в Ташкенте; фото: Твиттер

    Старшая дочь первого президента РУз Гульнара Каримова и ее помощники Гаяне Авакян, Рустам Мадумаров, участвовавшие в сделках с компанией TeliaSonera (сейчас Telia), не предстанут перед шведским правосудием из-за отсутствия у них такого понятия, как заочный суд, сообщает «Озодлик».

    Компания TeliaSonera в 2007 году дала взятку Каримовой в размере 331 млн долларов, чтобы войти на телекоммуникационный рынок Узбекистана под брендом Ucell.

    В первый день слушаний ожидается выступление государственного обвинителя и адвокатов обвиняемых. На скамье подсудимых предстанут бывшие вице-президент TeliaSonera Теро Кивисаари, исполнительный директор Ларс Нюберг, а также главный советник евразийского бизнес-направления Ули Туима.

    В качестве свидетелей в суде могут выступить бывший исполнительный директор Coscom Абрахам Смит, представители структурного подразделения TeliaSonera – компании Fintur – Талгат Даирбеков, Саркан Элден и Толга Исмен.

    Также в списке свидетелей значится экс-начальник Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генпрокуратуры РУз Шавкат Умурзаков, ныне возглавляющий госкомпанию «Узавтосаноат».

    Оглашение приговора планируется в начале 2019 года.

    Темы: Гульнара Каримова, Коррупция в Узбекистане, Узбекистан
    Теги: teliasonera Ucell Гульнара Каримова суд Узбекистан
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