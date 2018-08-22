В Швеции скоро начнется суд по делу о взятках Гульнаре Каримовой

4 сентября в Стокгольме начнется суд по делу бывших сотрудников компании TeliaSonera, обвиняемых в даче взятки Гульнаре Каримовой в размере 331 млн долларов.

Старшая дочь первого президента РУз Гульнара Каримова и ее помощники Гаяне Авакян, Рустам Мадумаров, участвовавшие в сделках с компанией TeliaSonera (сейчас Telia), не предстанут перед шведским правосудием из-за отсутствия у них такого понятия, как заочный суд, сообщает «Озодлик».

Компания TeliaSonera в 2007 году дала взятку Каримовой в размере 331 млн долларов, чтобы войти на телекоммуникационный рынок Узбекистана под брендом Ucell.

В первый день слушаний ожидается выступление государственного обвинителя и адвокатов обвиняемых. На скамье подсудимых предстанут бывшие вице-президент TeliaSonera Теро Кивисаари, исполнительный директор Ларс Нюберг, а также главный советник евразийского бизнес-направления Ули Туима.

В качестве свидетелей в суде могут выступить бывший исполнительный директор Coscom Абрахам Смит, представители структурного подразделения TeliaSonera – компании Fintur – Талгат Даирбеков, Саркан Элден и Толга Исмен.

Также в списке свидетелей значится экс-начальник Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генпрокуратуры РУз Шавкат Умурзаков, ныне возглавляющий госкомпанию «Узавтосаноат».

Оглашение приговора планируется в начале 2019 года.