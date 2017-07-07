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    В Ташкенте начали штрафовать людей без прописки

    В рамках подготовки к празднованию Дня независимости Узбекистана – 1 сентября – в столице начались рейды по выявлению лиц, проживающих без прописки.

    Милиция Узбекистана; фото: Flickr/ Digital Aesthetica
    Милиция Узбекистана; фото: Flickr/ Digital Aesthetica

    Как сообщает участковый инспектор по профилактике преступлений в Ташкенте, иногородние граждане, находящиеся в столице без прописки, могут быть оштрафованы на сумму 443 325 сумов (54 доллара США по курсу «черного рынка»).

    По его утверждению, главная цель этой акции – сократить поток граждан, приезжающих в столицу в конце августа – накануне празднования Дня независимости Узбекистана.

    Аналогичная ситуация наблюдается в Ташкентской области. Как рассказывает лейтенант милиции Юкори-Чирчикского района Ойбек Алимджанов, руководство требует максимально очистить вверенный им регион от приезжих.

    «Поэтому каждому попавшемуся гражданину, не имеющему прописки, без предупреждения выписываем штраф. Если у него на руках имеется железнодорожный или авиабилет, то он – гость. Но пребывание в Ташкенте и Ташкентской области без прописки, само собой, – правонарушение», – говорит он.

    При повторном задержании сумма штрафа увеличивается в пять раз – на этот счет есть указание Министерства внутренних дел, утверждает Алимджанов.

    При Каримове и при Мирзиёеве

    По сообщению Управления внутренних дел (УВД) Ташкента, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 13 июня 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные документы Республики Узбекистан», в статье 223 Кодекса об административной ответственности были установлены штрафы за проживание без прописки.

    В первом случае – это три минимальных размера заработной платы (МРЗП), при повторном задержании – уже пять МРЗП. В октябре прошлого года в Узбекистане был установлен размер МРЗП – это 147 775 сумов.

    По словам местных правозащитников, политика властей Узбекистана в отношении иногородних в столице берет начало со времени правления первого президента Ислама Каримова.

    Ее цель заключалась в предупреждении внутренней миграции для обеспечения безопасности в столице, где размещены правительственные учреждения.

    И, несмотря на осуществляемые в стране реформы во главе с новым президентом Шавкатом Мирзиёевым, участились случаи штрафования граждан. И жителям регионов страны по-прежнему практически невозможно прописаться в Ташкенте.

    «Большинство людей обвиняют участковых инспекторов, но откуда им знать, что за этим стоит руководство МВД», – говорит лейтенант милиции Алимджанов.

    Источник:Ц-1
    Темы: Прописка в Ташкенте, Реформа Узбекистана
    Теги: МВД Узбекистана прописка в Ташкенте Ташкенте
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