В Ташкенте – нашествие змей

В узбекском сегменте соцсетей пользователи жалуются на засилье змей. Жители столицы Узбекистана стали находить гадов во дворах и даже в подъездах высоток.

Этой весной в Ташкенте наблюдается увеличение численности ядовитых змей и пауков. О своих встречах с членистоногими и пресмыкающимися жители региона пишут в социальных сетях, выкладывая фотографии.

Чаще всего гадов замечают на Чилинзаре, в Алмазарском, Мирабадском и Юнусабадском районах города.

«Я уже второй раз за неделю выношу змей со двора. Позвонил специалистам – сказали, что смогут приехать только в июне: сейчас у них очень много работы», – говорит житель Алмазарского района Аскар.

«Раньше они ползали в безлюдных местах. А вчера и сегодня на крыльце возле дома их встретили», – вторит Зумрат.

«К маме домой приползают змеи. Относили за ворота, но они приползли снова. Кажется, это полоз, но не уверена. Мама дала ей воды, но, кажется, уже кошки ее покусали. Кто-нибудь может забрать змею?» – интересуется в сообществе Фейсбука «Потребитель.Уз» Инна Х. Позже девушка написала, что в дом заполз водяной полоз.

Впрочем, не все змеи безобидные. Валентина Ч. рассказывает, что ее собака умерла после того, как ее укусила змея.

В дезинсекционных фирмах Ташкента подтвердили Ц-1, что обращений стало больше. По словам медиков, около многоквартирных домов обитают неядовитые виды рептилий.

Чтобы обезопаситься от змей, специалисты советуют на придомовой территории косить траву, так как змеи любят в ней прятаться, и вовремя уничтожать грызунов. Также гады не переносят запаха аммиака.

Как правило, пресмыкающиеся выползают обычно за полчаса до рассвета, занимают позиции, где можно погреться на солнышке, и «загорают» до 9 утра.

Второй пик активности змей начинается после четырех часов дня и длится до заката солнца.