В Ташкенте за хищения осужден председатель Союза журналистов Узбекистана

По обвинению в хищениях государственного имущества и злоупотреблением служебным положением в Ташкенте к крупному штрафу приговорен Ибрагим Халимбеков.

43-летний Ибрагим Халимбеков, теперь уже бывший председатель Союза журналистов Узбекистана, мог оказаться и в тюрьме, но был приговорен лишь к выплате штрафа.

Как сообщает источник Ц-1, городской суд по уголовным делам Ташкента, руководствуясь решением Пленума Верховного суда Узбекистана «О вопросах применения либерализации наказания за преступления в сфере экономики», постановил, что Халимбеков должен возместить нанесенный государству ущерб в размере 35 млн сумов (примерно 5800 долларов США по курсу черного рынка).

Как говорится в материале судебного дела, хищения Халимбекова относятся к периоду с

6 августа 2012 года по июль 2014 года, когда он руководил государственным унитарным предприятием O‘zbektelefilm («Узбектелефильм»).

Именно в этот период, по данным суда, во время съемок по государственному заказу сериалов Халимбеков, злоупотребляя служебным положением, присвоил себе деньги, предназначавшиеся на выплату гонораров.

Эти преступления были выявлены во время проверки, проведенной летом 2016 года Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан и ревизорами Счетной палаты Аппарата президента.

В это время, а конкретнее, 22 июля прошлого года Ибрагим Халимбеков был назначен на пост председателя Творческого союза журналистов Узбекистана.

Решением суда в соответствии со статьей 45 Уголовного кодекса Республики Узбекистан Ибрагим Халимбеков на три года лишен права занимать ответственные должности, а решением Четвертой конференции Творческого союза журналистов Узбекистана 29 декабря прошлого года он был официально отстранен от должности.

Новым председателем Союза уже избран журналист Саъдулло Хакимов.