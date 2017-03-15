В Узбекистане быстро дорожает доллар — что будет дальше

На теневом валютном рынке Узбекистана зреет паника в ожидании роста курса до 10 тысяч сумов за доллар, предприниматели начали повышать цены на товары.

С начала марта узбекистанцы с тревогой следят за ежедневно дорожающей валютой. За последние пару дней курс подскочил до 7800–8000 сумов за доллар и продолжает расти.

Предприниматели спешно обновляют ценники на товары и продукты, покупатели с грустью пересчитывают свои доходы в национальной валюте. Происходящее в эти дни касается буквально каждого узбекистанца.

Участники нелегального валютного рынка в стране ожидают подорожания доллара до 10 тысяч сумов в ближайшие месяцы.

Цены выросли на 7–10%

«Американец» начал поход к новому историческому рекорду в Узбекистане в первые дни марта.

В канун Международного женского дня курс установился на уровне 7 200 сумов за доллар. С выходом в обращение 10-тысячной банкноты 14 марта рост значительно ускорился.

В минувшую пятницу вечером ташкентские валютчики скупали доллары по курсу 7 700 сумов, продавали по 8 тысяч сумов. В итоге за полмесяца прирост составил более 10%.

Валютные колебания моментально отразились на рынке товаров и услуг. Цены на товары и продукты выросли в среднем тоже на 7–10%.

Цены на социальные продукты остались на прежнем уровне. Как признаются предприниматели, это предварительное повышение цен. Они ждут хотя бы временной стабилизации курса, чтобы произвести детальный расчет по всем товарам и продуктам.

Уже 15 марта цены значительно поднялись на строительные материалы, сантехнику, моторное масло, автомобильные и прочие запасные части, бытовую технику, электронику.

Если две недели назад квадрат пластиковых панелей стоил на рынке 12 тысяч, то сегодня – 13 тысяч сумов. Продавцы регулируют сумовые ценники с оглядкой на теневой курс доллара.

Ситуация бурно обсуждается в социальных сетях. В сообществе «Потребитель.Уз» в «Фейсбуке» арендаторы требуют снижения стоимости аренды в долларовом выражении, поскольку в сумах цена значительно подскочила.

Рынок услуг пока занял выжидательную позицию. Перевозчики, рестораны, салоны красоты держат цены на февральском уровне.

Центробанк включил печатный станок?

Скачку американской валюты на теневом валютном рынке Узбекистана способствуют слухи о грядущей валютной реформе, анонсированной руководством Узбекистана.

Еще в январе экономические эксперты прогнозировали введение свободной валютной конвертации на рынке и сопутствующую этому процессу девальвацию национальной валюты.

«Переход к рыночному механизму валютного регулирования будет сопровождаться временными резкими скачками валютного курса, а также временными перебоями в банковских и биржевых конверсионных операциях», – сообщал финансовый аналитик Навруз Хуррамов в январе этого года изданию 365.kz.

Валютчики на черном рынке – тоже в ожидании валютной реформы.

«Сум могут отпустить в свободное плавание. Тогда курс иностранной валюты будет регулировать рынок. А пока рынок готовится к вероятным рискам – поэтому видим резкий скачок», – объясняет ситуацию источник Ц-1 в среде валютчиков.

По его словам, уже в ближайшей перспективе доллар подорожает до восьми тысяч сумов и на какое-то время закрепится на этом уровне. Затем постепенно дорастет до десяти тысяч в течение года.

По его словам, поддерживать рост курса иностранной валюты будут потребители, которые сейчас бросились скупать американскую валюту, стимулируя спрос на валютном рынке.

Кроме того, участники черного рынка ожидают витка инфляции и пополнения наличного рынка миллиардами сумов после появления новой банкноты в 10 000 сумов. «Центробанк включил печатный станок», – говорят валютчики.

По официальной информации, выход новой банкноты не означает увеличения денежной массы на рынке, поскольку Центральный банк изымает старые купюры, заменяя их новыми в соответствующем эквиваленте.

Деньги «на развес» и народные инвестиции: чего ждать?

Перед страхом потери активов узбекистанцы вновь могут начать инвестировать в недвижимость и автомобили.

И это вполне бы устроило правительство Узбекистана. Спрос на недвижимость и автомобили приведет к росту их цен и, как следствие, придаст импульс машиностроению и строительному бизнесу.

В ожидании валютной реформы и сопутствующей ей свободной конвертации узбекистанцы столкнулись с инфляцией и дефицитом наличности.

На оптовых рынках уже давно начали взвешивать пачки денег на весах, если речь идет о банкнотах номиналом менее 1000 сумов.

Официальный курс доллара от рыночного опять отстал. Едва ЦБ приблизил его к пропорции 1:2, «американец» на нелегальном валютном рынке вырос на 10%.

Вероятно, вслед за ростом цен на товары, услуги и продукты поднимутся пенсии, пособия и зарплаты бюджетников. Однако уровень индексации наверняка будет на уровне скромных 10%.

Да и ждать придется до октября, когда в Узбекистане традиционно повышаются размеры социальных выплат.

Между тем за неполные три месяца 2017 года реальная инфляция в стране превысила прогнозируемые в годовом выражении 10%.

Если ситуация будет развиваться в таком направлении, уровень инфляции по итогам 2017 года в Узбекистане может дойти до 40%. А это означает глубокий экономический кризис и преддефолтное состояние.