В Узбекистане «клевета» на хокима опаснее его побоев

Житель Хорезмской области получил тюремный срок за клевету на хокима, но ни один из глав администраций в Узбекистане не был привлечен ни за оскорбления, ни за избиение людей.

Жителя Хорезмской области Узбекистана К. С. приговорили к году и трем месяцам тюрьмы за клевету в адрес хокима Ханкинского района – об этом 13 марта сообщило Национальное информационное агентство Узбекистана УзА.

В сообщении говорится, что мужчина разместил в социальной сети «Одноклассники» видео, где обвинил хокима Ханкинского района в коррупции и утверждал, что чиновник незаконно присвоил земельный участок площадью около 20 гектаров, а затем продал его за 10 тысяч долларов США.

Но под расследование, а затем под суд попал не хоким, а сам жалобщик. Уголовный суд того же Ханкинского района признал К. С. виновным по статье «Клевета» и приговорил его к одному году и трем месяцам заключения.

Комментируя приговор, председатель уголовного суда Максудбек Киличев заявил, что правоохранительные органы в процессе изучения дела не нашли подтверждения распространенной К. С. информации.

Чиновники распускают руки

Сообщения о том, что хокимы по всему Узбекистану распускают руки в отношении своих подчиненных, издеваются и оскорбляют их, периодически появляются не только в независимых изданиях, находящихся за пределами страны, но и местная пресса также пишет об этом.

Так, глава администрации Язъяванского района Ферганской области Юлчибай Бойигитов в ноябре прошлого года публично избил 60-летнего фермера, обвинив его в срыве плана по сдаче хлопка, сообщило радио «Озодлик».

После избиения мужчину до следующего дня продержали в отделении милиции.

В январе 2019-го то же самое совершил хоким Алатского района Бухарской области Шерали Саломов. Под кулаки государственного служащего также попал местный фермер, который отказался переводить со своего счета на счет другого фермерского хозяйства 25 млн сумов (3000 долларов США) для закупки сельхозтехники.

Дело замял глава областной администрации Уктам Барноев, который, как сообщалось в прессе, примирил стороны. Однако деньги фермер все же перечислил.

В августе 2017 года глава Сайхунабадского района Сырдарьинской области Носиржон Эгамбердиев избил и оскорбил директоров местных школ за срыв празднования Дня независимости.

Видеозапись инцидента через месяц попала в распоряжение узбекских СМИ и вызвала широкий резонанс в обществе. Отмечается, что чиновник регулярно поднимает руки на директоров школ, организаций, фермеров и докторов…

Такой же широкий резонанс в обществе вызвала выходка экс-вице-премьера Зойира Мирзаева, заставившего шестерых мужчин в Аккурганском районе Ташобласти в октябре прошлого года стоять по колено в арычной воде, а позже – держать камни над головой.

Среди наказанных таким образом вице-премьером были сотрудники районного, аксакал махалли и местные фермеры.

О произошедшем узнал президент Шавкат Мирзиёев и уволил чиновника. Однако уже через несколько дней Мирзаев был назначен на должность хокима Шараф-Рашидовского района Джизакской области.

Народ – не представитель президента

Однако во многом показательным выглядит случай, произошедший 11 марта в Хорезмской области.

По данным радио «Озодлик», глава Гурланского района Хорезмской области Алишер Салаев в зале хокимията швырнул стул в 22-летнего Дильшода Дусметова, который пришел на собрание вместо своего отца-фермера.

Сообщается, что стул разбился о голову парня. При этом никто из присутствующих в зале правоохранителей не вступился за него и не надел наручники на главу района за дебош и драку.

Во многом причина кроется в одной лишь фразе, которую неоднократно повторяет хоким: «Я представитель президента, будете выполнять мои приказы».

Для защитников закона и представителей исполнительной власти она обладает магическими свойствами.

На фоне новости о реальном сроке за клевету, который получил обычный житель той же Хорезмской области, довольно символично выглядит и то, что до сих пор никто из вышеперечисленных чиновников так и не привлечен к уголовной ответственности за свои противозаконные действия.

Все они по-прежнему продолжают работать и в тех же должностях