В Узбекистане на общественное обсуждение вынесен законопроект о бытовом насилии

Законопроект «О профилактике бытового насилия» предусматривает введение в Узбекистане охранного ордера и программы коррекции поведения для агрессивных людей.

24 сентября проект закона был опубликован на сайте обсуждения нормативно-правовых актов.

Охранный ордер, который будет выдавать местный орган внутренних дел, призван уведомить домашнего тирана о недопустимости асоциального поведения и насилия по отношению к конкретному лицу перед страхом уголовной ответственности. Документ в ряде случаев будет запрещать им контактировать с жертвой агрессии.

Причем такой ордер-предупреждение будет выдаваться в течение 24 часов с момента поступления жалобы на домашнее насилие, то есть не дожидаясь расследования инцидента.

Гражданин, на которого поступит жалоба, согласно документу будет обязан пройти коррекционный курс по борьбе с агрессивным поведением.

Закон о профилактике бытового насилия будет принят в декабре 2018 года.