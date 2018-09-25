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    • Узбекистан

    В Узбекистане на общественное обсуждение вынесен законопроект о бытовом насилии

    Законопроект «О профилактике бытового насилия» предусматривает введение в Узбекистане охранного ордера и программы коррекции поведения для агрессивных людей.

    Жертвам сексуального насилия трудно вернуться к нормальной жизни; фото:nst.com.my
    Иллюстративное фото: nst.com.my

    24 сентября проект закона был опубликован на сайте обсуждения нормативно-правовых актов.

    Охранный ордер, который будет выдавать местный орган внутренних дел, призван уведомить домашнего тирана о недопустимости асоциального поведения и насилия по отношению к конкретному лицу перед страхом уголовной ответственности. Документ в ряде случаев будет запрещать им контактировать с жертвой агрессии.

    Причем такой ордер-предупреждение будет выдаваться в течение 24 часов с момента поступления жалобы на домашнее насилие, то есть не дожидаясь расследования инцидента.

    Гражданин, на которого поступит жалоба, согласно документу будет обязан пройти коррекционный курс по борьбе с агрессивным поведением.

    Закон о профилактике бытового насилия будет принят в декабре 2018 года.

    Темы: Права женщин, Реформа Узбекистана, Социальная защита в Узбекистане, Узбекистан
    Теги: закон о насилии охранный ордер профилактика бытового насилия Узбекистан
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