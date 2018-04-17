В Узбекистане по-прежнему не купить автомобили собственного производства

Смена власти в АК «Узавтосаноат» не решила проблему с коррупцией в отечественном автопроме. Автосалоны опустели, но новые машины есть «на руках».

Автоконцерн GM Uzbekistan по итогам первого квартала 2018 года увеличил продажи на российском рынке в 2,5 раза.

Дилеры Ravon (под этим брендом за границей продаются автомобили отечественного производства Chevrolet) продали 4100 машин.

Параллельно с этим в автосалонах Узбекистана пропали востребованные модели автомобилей.

Очередь на них может достигать от трех месяцев до года. Сами сотрудники автосалонов советуют покупать машину на авторынке, где спекулянты торгуют абсолютно новыми автомобилями.

«Железных коней» на всех не хватает

На фоне стабильно высокого спроса на легковые машины и монополии GM Uzbekistan в стране действует схема покупки авто по предоплате.

Покупателю нужно встать в онлайн-очередь, которая может длиться от нескольких недель до года, в зависимости от модели. После этого требуется заплатить за автомобиль и ждать еще от 60 до 90 рабочих дней.

За это время, как объясняют менеджеры салонов, работники автозавода собирают машину, окрашивают кузов и устанавливают дополнительные комплектующие.

Но по факту на предприятии в Асаке в Андижанской области работает конвейер, выпускающий стандартную линейку машин. До сих пор невозможно опционально заказать установку подогрева сидений или люка в крыше.

Источники Ц-1 в автоконцерне GM Uzbekistan говорят, что тысячи готовых автомобилей находятся в так называемых «отстойниках» и дожидаются своей продажи.

Ажиотаж создают искусственно, чтобы спекулировать на дефицитных моделях. И «высокие» продажи в России здесь вовсе ни при чем, учитывая, что в 2017 году завод выпустил 135 тысяч машин.

Более того, ни в одном автосалоне Ташкента, куда мы обращались, нам не дали внятного ответа на вопрос, почему модели 2017 года продаются со сроком ожидания 60 рабочих дней.

«Большие спекулянты» вернулись на базары

На крупнейшем авторынке Узбекистана, расположенном в Сергелийском районе Ташкента, можно найти любую модель отечественного производства – как абсолютно новую, так и подержанную.

Перекупщик со стажем Абдукарим рассказал Ц-1, что может достать дефицитную Chevrolet Malibu прямо из автосалона. Такая услуга автолюбителю, желающему приобрести данную модель, обойдется в 15% от стоимости. Как ему удастся это сделать, перекупщик не уточнил.

Осведомленные люди рассказали, что рядовые перекупщики работают с посредниками, которые связаны с автосалонами. За определенную плату последние «выбивают» договоры на нужные автомобили.

Активизация перекупщиков связана с недавним решением об отмене повышенной пошлины на перепродажу новых автомобилей, которая действовала с 2008 года в целях борьбы со спекулянтами и дефицитом машин в автосалонах.

Теперь перепродать новый автомобиль можно, заплатив пошлину от 1 до 2 млн сумов (125–250 долларов), и этим пользуются перекупщики, приобретающие десятки машин в автосалонах. А коррупционная система по созданию искусственного дефицита им только на руку.

Смена власти не победила старое

В августе 2017 года должность генерального директора «Узавтосаноат» после неоднократной критики со стороны президента Шавката Мирзиёева потерял Улугбек Розукулов.

Но новый глава узбекистанского автопрома – экс-заместитель гендиректора Умиджон Салимов не исправил ситуацию. К тому же в совет правления временно вернулся Тохир Жалилов, в 2016 году проходивший по громкому коррупционному делу, якобы связанному с реэкспортом автомобилей.

Планировалось, что с 1 января 2018 года покупатели смогут выбирать индивидуальный набор опций. Также было анонсировано внедрение онлайн-очереди для покупки авто якобы для борьбы с «шапками».

На практике первого все еще нет, а в онлайн-очереди представлен неполный список модификаций автомобилей.

Конечно, системной коррупции в виде «шапок» в автопроме нет, но высокий спрос и пустые автосалоны вскоре могут поспособствовать возвращению этой порочной схемы.

Автопром деградирует в «тепличных условиях»

В сентябре 2017 года ставка акцизного налога на легковые автомобили снизилась с 27 до 5%, однако цены остались прежними. Это решение было вызвано риском неустойчивости национальной валюты. Впоследствии сум укрепился, но это не привело к корректировке цен на машины.

Наблюдается лишь дефицит, активизация спекулянтов и развитие коррупции на этапе поставки и реализации автомобилей.

В марте 2018 года акцизные налоги и таможенные пошлины были отменены или снижены по сотням наименований. Но автомобильная промышленность все еще пользуется протекционизмом государства.

Импорт легковых автомобилей в страну невыгоден с экономической точки зрения. Растаможка новой иномарки удваивает или утраивает стоимость автомобиля.

Пользуясь многочисленными льготами, GM Uzbekistan не может нарастить мощности завода в Асаке, чтобы удовлетворить спрос на легковые автомобили в Узбекистане и начать по-настоящему крупные поставки в соседние страны.