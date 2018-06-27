В Узбекистане подешевели продукты питания

На дехканских рынках Узбекистана падают цены на продукты. Все благодаря сезону сбора урожая, снижению таможенных пошлин и… чемпионату мира по футболу.
В Узбекистане сезон консервирования продуктов на зиму начался раньше, чем обычно. Это связано с небывалыми для июня низкими ценами на фрукты и овощи.
Так, за килограмм помидоров просят от 500 сумов (6 центов), хотя двумя неделями раньше цены на любимый узбекистанцами продукт начинались от трех тысяч сумов.
Репчатый лук на фермерских рынках продается от 450 сумов, картофель – от 1300 сумов (16 центов).
За килограмм отборной черешни просят 12 тысяч сумов (1,5 доллара), персиков, арбузов, урюка и яблок – от 5–6 тысяч сумов (60 центов).
Безопасность важнее помидоров
Продавец с Чиланзарского дехканского рынка Ташкента на вопрос, с чем связано падение цен, сказал, что наступил сезон сбора урожая.
По его словам, на оптовых плодоовощных базах много дешевых продуктов.
На Юнусабадском дехканском рынке пояснили, что фрукты и овощи подешевели из-за чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в России.
«Россия временно закрыла границы для поставок из Узбекистана. Говорят, что это связано с безопасностью болельщиков, – сказал один из оптовых продавцов. – Продавать больше некуда. Вот и цены падают».
В частности, подешевели черешня, виноград, бахчевые и помидоры, которые Россия традиционно импортирует из Узбекистана.
Ранее в российских городах, где проводятся матчи Кубка мира по футболу, заявляли о возможном дефиците продуктов в связи с наплывом туристов и транспортными ограничениями.
Подешевел даже импорт. В чем причина?
На продуктовых рынках снизились цены даже на импортные продукты. Так, например, бананы, киви и цитрусовые подешевели почти на 50% – до 16 тысяч сумов (2 доллара). На 30–40% упали в цене консервированные оливки.
Цены на импортные продукты питания корректируются вследствие либерализации таможенных платежей. Ранее в рамках подготовки законодательства РУз к вступлению страны в ВТО была начата работа по поэтапному снижению таможенных пошлин и акцизных платежей на товары и продукты, не производимые в Узбекистане.
Благодаря этому ритейлеры снизили розничные цены на импортные сыры, фрукты, овощи, рыбу и консервы. Ценники на некоторые позиции из-за инфляции так и остались прежними.
Торговцы на столичных рынках поспешили заверить, что низкие цены – это временное явление, и вскоре они поползут вверх, как только завершится Кубок мира по футболу, и Россия, главный рынок сбыта узбекских фруктов и овощей, вновь откроет свои двери.