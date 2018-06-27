В Узбекистане подешевели продукты питания

В Узбекистане сезон консервирования продуктов на зиму начался раньше, чем обычно. Это связано с небывалыми для июня низкими ценами на фрукты и овощи.

Так, за килограмм помидоров просят от 500 сумов (6 центов), хотя двумя неделями раньше цены на любимый узбекистанцами продукт начинались от трех тысяч сумов.

Репчатый лук на фермерских рынках продается от 450 сумов, картофель – от 1300 сумов (16 центов).

За килограмм отборной черешни просят 12 тысяч сумов (1,5 доллара), персиков, арбузов, урюка и яблок – от 5–6 тысяч сумов (60 центов).

Безопасность важнее помидоров

Продавец с Чиланзарского дехканского рынка Ташкента на вопрос, с чем связано падение цен, сказал, что наступил сезон сбора урожая.

По его словам, на оптовых плодоовощных базах много дешевых продуктов.

На Юнусабадском дехканском рынке пояснили, что фрукты и овощи подешевели из-за чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в России.