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    В Узбекистане сохранится аномально жаркая погода

    В ближайшие дни в Узбекистане сохранится аномально жаркая погода с температурой на 5–7 градусов выше нормы, сообщает Узгидромет.

    Дети купаются в фонтане в Ташкенте; фото: Ц-1
    Дети купаются в фонтане в Ташкенте; фото: Ц-1

    Температура воздуха в тени достигнет 40–43 градусов в среднем по республике. В Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях возможен сухой сильный ветер.

    11 июля в предгорных и горных районах страны могут образоваться ледниковые селевые паводки.

    МЧС РУз призывает граждан не находиться долгое время на солнце и пить много воды, а также есть соленую еду (соль удерживает воду в организме).

    Источник:Ц-1
    Темы: Погода, Узбекистан
    Теги: аномальная жара Погода прогноз Узбекистан
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