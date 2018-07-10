В ближайшие дни в Узбекистане сохранится аномально жаркая погода с температурой на 5–7 градусов выше нормы, сообщает Узгидромет.

Температура воздуха в тени достигнет 40–43 градусов в среднем по республике. В Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях возможен сухой сильный ветер.

11 июля в предгорных и горных районах страны могут образоваться ледниковые селевые паводки.

МЧС РУз призывает граждан не находиться долгое время на солнце и пить много воды, а также есть соленую еду (соль удерживает воду в организме).