В Узбекистане в публичных местах разрешили ифтары и сухуры

Власти Узбекистана в этом году в Рамадан разрешили кафе и ресторанам проводить ифтары и сухуры. Пункты питания в стране работают до трех утра.

В 2017 году мусульмане Узбекистана получили возможность проводить коллективные ифтары и сухуры (вечерний и утренний прием пищи) во время Рамадана в общественных местах.

Сотни кафе и ресторанов принимают заказы по организации мероприятий.

Духовенство, как и в прошлые годы, выступает против этого. В качестве альтернативы духовные лидеры Узбекистана предлагают домашние ифтары и сухуры и поощряют благотворителей, раздающих прихожанам мечетей угощения и напитки. Это так называемые «легкие ифтары».

В первые дни священного для мусульман месяца Рамадан, во время которого принято держать пост в дневное время суток и помогать бедным, владельцы точек общественного питания в Ташкенте не предлагали услуги для коллективных ифтаров и сухуров.

Баннеры о проведении групповых разговений стали появляться спустя несколько дней после начала мусульманского поста.

Корреспондент Ц-1 нашел так называемое ифтар-меню в дюжине кафе и ресторанов Ташкента.

После захода солнца принять халяльную (разрешенную) пищу можно в кафе и ресторанах (Khiva, April, Aiva, Sato, Affresco, Yor-Yor, «Узбечка»), которые работают допоздна.

Специально для держащих уразу бесплатно подают финики, свежие фрукты и воду. Бронировать места для ифтара нужно заблаговременно.

С сухуром дело обстоит немного хуже. Успеть на утренний плов или лагман можно с часу до двух ночи.

Ночные точки общепита открыты в районе станций метро «Новза», «Шахристанская», в «Казы-махалле» (Аккурганская ул.), на улице Мухтара Ашрафи, в махалле Чигатай. Кроме того, во всех районах работают многочисленные пункты продажи бургеров и самсы.

Лучший завтрак – плов

Проведение ифтара в кругу друзей и знакомых в ресторане может обойтись от 30 до 100 тысяч сумов (от 4 до 12 долларов по «черному курсу») за человека.

К услугам верующих мусульман – традиционное меню или шведский стол. Как нам рассказали в ряде кафе и ресторанов Ташкента, специально для людей, держащих уразу, предусмотрены диетические блюда с большим количеством овощей.

«Вечером мы рекомендуем быстроусвояемые блюда, такие как спагетти или овощное рагу с мясным филе. С утра желательно поесть медленно усваиваемое блюдо. Идеальный вариант – плов», – рассказали нам в одном из юнусабадских кафе.

По словам постящихся, от шашлыка и тандырной самсы в месяц Рамадан лучше отказаться. Нужно отдать предпочтение неострой, нежирной диетической пище и воде. При этом соки и напитки не должны заменять воду.

В нескольких ресторанах Ц-1 рассказали, что готовы принять заказы на коллективные ифтары в отдельном помещении. По желанию гостей меню может быть изменено или дополнено. К тому же команда поваров и официантов готова обслужить гостей на их территории.

Власти против скоплений людей

В 2016 году власти окончательно запретили коллективные ифтары и сухуры в мечетях Узбекистана. Ограничения руководители духовенства связали с историей ислама.

Представитель Управления мусульман Узбекистана шейх Абдулазиз Мансур говорил, что групповой ифтар во времена пророка организовывался исключительно для малоимущих, а сейчас ритуал превратился в пышное торжество и предмет имиджа.

Заменой им стали так называемые «легкие ифтары». Благотворители привозят в мечети соки, напитки, финики, фрукты, выпечку. Прихожане после молитвы могут взять угощение.

Это сделано по причине короткого промежутка между обязательными вечерним и ночным намазом. Кроме того, многие мусульмане приходят на желательный таравих-намаз, таким образом, у них остается мало времени на прием пищи.

Милиция не в восторге

Правоохранительные органы Узбекистана без энтузиазма восприняли новость о питании мусульман в общественных точках и усилили контроль и охрану порядка.

По улицам Ташкента и дворам жилых массивов курсируют патрульные машины, по нескольку раз проезжая мимо ночных кафе и ресторанов, предлагающих ифтары и сухуры.

Месяц Рамадан в этом году выпал на период с 26 мая по 24 июня.

Прием пищи для верующих мусульман разрешен в промежуток времени между 20.00 и 3.20.

По завершении уразы, 25 июня, мусульмане отпразднуют праздник Ураза-байрам, который в Узбекистане будет выходным днем.