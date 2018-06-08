В Узбекистане запускается программа «Каждая семья – предприниматель»

В постановлении президента РУз от 7 июня социально уязвимым слоям населения предлагается заниматься предпринимательством.

Государственная программа «Каждая семья – предприниматель» направлена в первую очередь на «коренное улучшение условий», а также «значительные позитивные изменения» уровня жизни населения в районах с неблагополучными климатическими условиями.

Предполагается выдавать сельчанам льготные кредиты, оказывать информационную и практическую поддержку в организации надомного труда и микрофирм.

Господдержка будет также касаться предпринимателей, достигших определенных успехов в своей отрасли, и семей, решивших заняться в махаллях ремесленничеством и фермерством.

Для популяризации предпринимательства будут созданы специальные рабочие группы, в обязанности которых среди прочего будет входить поиск активных семей с предпринимательским потенциалом.

Льготные кредиты планируется выдавать в размере до 150 минимальных размеров заработных плат (3,2 тысячи долларов) – для развития семейного предпринимательства, а для субъектов малого бизнеса – до 1000 МРЗП (21,5 тысячи долларов).