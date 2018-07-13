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    Вдоль реки Чирчик начнут массовый снос незаконно построенных дач

    На телеканале «Узбекистан 24» вышел сюжет о незаконных постройках вдоль реки Чирчик в Бостанлыкском районе Ташобласти. «Дачи-дворцы» сливают нечистоты в водную артерию столицы, заявил автор.

    В пятиминутном сюжете, вышедшем в эфир вечером 12 июля, говорится об антисанитарии и отсутствии элементарных требований безопасности на территории незаконно построенных дач.

    Состоятельные владельцы дачных участков используют недвижимость для обогащения в летнее время, сдавая ее в аренду. При этом нечистоты нередко сливаются в реку Чирчик, и об этом не могли не знать местные власти, отмечает автор репортажа.

    О планах по сносу домов вдоль реки Чирчик заявлялось еще в 2017 году. Однако, несмотря на это, застройка береговой линии не прекращалась.

    Темы: Ташкентская область, Узбекистан после Каримова
    Теги: Дачи незаконные постройки Чарвак Чирчик
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