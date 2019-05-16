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    Верховный суд РУз рассмотрит иск о реабилитации Самандара Куканова

    В Верховном суде Узбекистана началось рассмотрение надзорной жалобы Самандара Куканова – политзаключенного, находившегося 24 года в неволе, с требованием о своей реабилитации.

    Самандар Куканов в центре у Верховного суда РУз 15 мая 2019 года; фото: Ц-1
    Самандар Куканов в центре у Верховного суда РУз 15 мая 2019 года; фото: Ц-1

    75-летний Самандар Куканов надеется на то, что Верховный суд Узбекистана примет справедливое решение в его деле, что его 24-летнее заключение в узбекистанской тюрьме было необоснованным.

    Если ему удастся добиться реабилитации, то это станет прецедентом в истории Узбекистана, когда страна впервые признает неправомочность проходивших политических арестов и гонений во времена президента Ислама Каримова, правившего с 1989 года и до смерти в 2016-м.

    Накануне, 15 мая, в Верховном суде РУз началось рассмотрение надзорной жалобы Куканова о своей реабилитации. Но заседание суда почти сразу отложили в связи с тем, что у истца не было адвоката.

    Кассационная коллегия разъяснила, что рассмотрение дела на данном этапе без присутствия адвоката противоречит статье 51 Уголовно-процессуального кодекса РУз.

    «Рассмотрение дела откладывается до назначения Куканову адвоката и предоставления им суду ордера», – заявил председательствующий.

    Первоначально Куканов, по словам его общественного защитника Хамракула Аскарова, подал иск о своей реабилитации в Ташкентский областной суд по уголовным делам.

    Но тот суд постановил, что материалы уголовного дела в отношении Куканова уничтожены в установленном порядке, поэтому исковое обращение о его реабилитации рассматриваться не будет.

    «Однако наши бесконечные письма к президенту Шавкату Мирзиёеву принесли свои результаты», – говорит в беседе с корреспондентом Ц-1 Аскаров.

    Нефтяник и депутат Верховного совета Узбекистана из Джизакской области Самандар Куканов был арестован в 1993 году по приказу Ислама Каримова.

    Он вышел на свободу в конце ноября 2016-го, через три месяца после смерти первого президента, отбыв в неволе 24 года и став старейшим по сроку заключения политическим узником страны.

    В 2017 году в интервью Ц-1 Куканов рассказал о конфликте с президентом Каримовым и подробностях своего ареста.

    По его словам, во времена горбачевской перестройки в СССР Куканов за пять лет восстановил работу государственного нефтеперерабатывающего завода в Чиназском районе Ташкентской области, будучи там директором.

    Именно нефтеперерабатывающий завод, по мнению Куканова, стал причиной его ареста и осуждения.

    «Каримов меня арестовал, чтобы не допустить приватизацию Чиназского нефтеперерабатывающего завода. Он сначала согласился передать его в частную собственность и даже закон подписал, а потом передумал», – объяснял бывший политзаключенный.

    Но это была не единственная причина. Куканов мог разозлить Каримова за переход в оппозицию: он поддержал партию «Эрк» и на выборах в 1991 году финансировал выдвижение в президенты ее лидера – Мухаммада Салиха.

    В итоге в июле 1993 года влиятельный нефтяник был арестован по обвинению в растрате госимущества. Больше года его содержали в подвалах СНБ, не допуская родственников и адвокатов.

    В итоге Самандар Куканов был приговорен к 20 годам лишения свободы, затем этот срок был продлен в 2014 году.

    Источник:Ц-1
    Темы: Политзаключенные Узбекистана
    Теги: политзаключенные Узбекистана права человека Самандар Куканов Узбекистан
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