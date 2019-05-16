Верховный суд РУз рассмотрит иск о реабилитации Самандара Куканова

В Верховном суде Узбекистана началось рассмотрение надзорной жалобы Самандара Куканова – политзаключенного, находившегося 24 года в неволе, с требованием о своей реабилитации.

75-летний Самандар Куканов надеется на то, что Верховный суд Узбекистана примет справедливое решение в его деле, что его 24-летнее заключение в узбекистанской тюрьме было необоснованным.

Если ему удастся добиться реабилитации, то это станет прецедентом в истории Узбекистана, когда страна впервые признает неправомочность проходивших политических арестов и гонений во времена президента Ислама Каримова, правившего с 1989 года и до смерти в 2016-м.

Накануне, 15 мая, в Верховном суде РУз началось рассмотрение надзорной жалобы Куканова о своей реабилитации. Но заседание суда почти сразу отложили в связи с тем, что у истца не было адвоката.

Кассационная коллегия разъяснила, что рассмотрение дела на данном этапе без присутствия адвоката противоречит статье 51 Уголовно-процессуального кодекса РУз.

«Рассмотрение дела откладывается до назначения Куканову адвоката и предоставления им суду ордера», – заявил председательствующий.

Первоначально Куканов, по словам его общественного защитника Хамракула Аскарова, подал иск о своей реабилитации в Ташкентский областной суд по уголовным делам.

Но тот суд постановил, что материалы уголовного дела в отношении Куканова уничтожены в установленном порядке, поэтому исковое обращение о его реабилитации рассматриваться не будет.

«Однако наши бесконечные письма к президенту Шавкату Мирзиёеву принесли свои результаты», – говорит в беседе с корреспондентом Ц-1 Аскаров.

Нефтяник и депутат Верховного совета Узбекистана из Джизакской области Самандар Куканов был арестован в 1993 году по приказу Ислама Каримова.

Он вышел на свободу в конце ноября 2016-го, через три месяца после смерти первого президента, отбыв в неволе 24 года и став старейшим по сроку заключения политическим узником страны.

В 2017 году в интервью Ц-1 Куканов рассказал о конфликте с президентом Каримовым и подробностях своего ареста.

По его словам, во времена горбачевской перестройки в СССР Куканов за пять лет восстановил работу государственного нефтеперерабатывающего завода в Чиназском районе Ташкентской области, будучи там директором.

Именно нефтеперерабатывающий завод, по мнению Куканова, стал причиной его ареста и осуждения.

«Каримов меня арестовал, чтобы не допустить приватизацию Чиназского нефтеперерабатывающего завода. Он сначала согласился передать его в частную собственность и даже закон подписал, а потом передумал», – объяснял бывший политзаключенный.

Но это была не единственная причина. Куканов мог разозлить Каримова за переход в оппозицию: он поддержал партию «Эрк» и на выборах в 1991 году финансировал выдвижение в президенты ее лидера – Мухаммада Салиха.

В итоге в июле 1993 года влиятельный нефтяник был арестован по обвинению в растрате госимущества. Больше года его содержали в подвалах СНБ, не допуская родственников и адвокатов.

В итоге Самандар Куканов был приговорен к 20 годам лишения свободы, затем этот срок был продлен в 2014 году.