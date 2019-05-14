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    Во всем виновата ташкентская правозащитница Елена Урлаева?

    19-летняя жительница Ташкента Севинч Колесникова отрицает, что бывший любовник ее матери – 54-летний Камил Артыков домогался ее, и заявляет, что не понимает защищавшую ее Елену Урлаеву.

    Севинч Колесникова на пикете в Ташкенте 1 мая; фото: ПАУ
    Севинч Колесникова на пикете в Ташкенте 1 мая; фото: ПАУ

    История молодой девушки из Ташкента Севинч Колесниковой подверглась изменению.

    Позвонив сегодня в редакцию Ц-1 вслед за ее матерью Татьяной Колесниковой и бывшим сожителем последней Камилом Артыковым, Севинч сообщила, что первый материал, опубликованный на сайте и рассказывавший о ее трудной жизненной ситуации, не соответствует действительности.

    По словам девушки, она никогда и никому не заявляла, что Камил Артыков, являвшийся любовником ее матери на протяжении последних 18 лет, сексуально домогался ее.

    «Я лишь просила, чтобы мне помогли выселить его из квартиры, в связи с тем, что мама уехала в Москву, они поссорились, и у него не было причин оставаться в квартире», – говорит Севинч.

    Слова девушки поддерживает ее мать Татьяна. В разговоре с журналистом Ц-1 она рассказывает, что обратилась за помощью к ташкентской правозащитнице Елене Урлаевой, попросив ее помочь выселить из квартиры бывшего любовника. Сама Татьяна уже несколько месяцев находится в Москве.

    При этом, как утверждает Татьяна, правозащитнице никто не говорил, что Севинч находится под угрозой сексуального домогательства…

    На вопрос: «Откуда тогда к такому мнению или выводу пришла Елена?» – Татьяна отвечает, что не знает.

    1 мая Севинч Колесникова в сопровождении Елены Урлаевой участвовала в пикете в ташкентской махалле «Юзработ», возле опорного пункта милиции № 100.

    Севинч Колесникова и Елена Урлаева 1 мая на пикете в Ташкенте; фото: ПАУ
    Севинч Колесникова и Елена Урлаева 1 мая на пикете в Ташкенте; фото: ПАУ

    В руках девушка держала плакат, в котором звучало требование выгнать из квартиры «маньяка Камила Талиповича Артыкова», на нем также было написано: «сексуальное домогательство, изнасилование».

    «Вы взрослая девушка, почему вы держали в руках этот плакат, если написанное было неправдой?» – вопрос Севинч.

    «Эта женщина [Елена Урлаева] написала плакат и сказала мне держать его…» – отвечает Колесникова-младшая.

    Камил Артыков в разговоре с журналистом Ц-1 говорит, что ощущает невероятное чувство стыда, что его «оболгали и оклеветали, опозорили перед всем миром».

    По его словам, Елена Урлаева забрала из квартиры его одежду на сумму 14–15 млн сумов (примерно 1800 долларов США), а также золотые часы Rolex. Он просит, чтобы она вернула их.

    Поворот на 180 градусов в показаниях матери и дочери Колесниковых у Елены Урлаевой вызвало досаду, недоумение и возмущение.

    Правозащитница говорит Ц-1, что откликнулась на звонок незнакомой ей женщины – Татьяны Колесниковой, которая просила вызволить ее дочь из компании взрослого и совершенно чужого ей мужчины.

    Уже встретившись с Севинч, правозащитница прониклась к ней сочувствием, увидев, что она ютится в однокомнатной квартире с 54-летним мужчиной. И, как утверждает Елена, девушка говорила ей, что боится Артыкова, что он домогается ее…

    «От чего же я писала о домогательствах, если таких жалоб не было?» — задается вопросом Урлаева.

    Правозащитница узнала от Севинч, что Артыков и ее мать встречались на протяжении 18 лет, а после того, как в 2017 году Татьяна вышла на свободу (Татьяна Колесникова провела 8,5 года в неволе за работорговлю. – Прим. Ц-1), то стал жить вместе с ней в однокомнатной квартире. К паре вернулась и Севинч, которая во время нахождения мамы в заключении жила то с бабушкой, то с тетей.

    «До пикета, до огласки я обращалась в махаллю и милицию, но они ничего не предпринимали, – говорит Елена. – В итоге все взяла в свои руки: сменила замок, вывезла из квартиры все его вещи».

    Теперь же правозащитница оказалась еще и под угрозой уголовного преследования. Камил Артыков обратился с жалобой на ее действия в Народную приемную президента, в прокуратуру в Ташкенте, обвиняя Урлаеву в краже вещей, в том числе золотых часов Rolex.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права женщин
    Теги: Елена Урлаева права человека в Узбекистане
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