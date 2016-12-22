Впервые за 25 лет лица без гражданства получат узбекские паспорта

Это беспрецедентное событие для Узбекистана, где люди десятки лет не могли добиться рассмотрения дел о приеме в гражданство.

Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ «О приеме в гражданство Республики Узбекистан».

По нему 179 лиц без гражданства (ЛБГ) в скором времени получат паспорта РУз. Президентский указ вселяет веру в людей, оказавшихся в бюрократическом капкане.

25 лет в подвешенном состоянии

По действующему в Узбекистане Закону «О гражданстве» непрерывное проживание на территории республики в течение пяти лет дает право на получение гражданства РУз.

Дети ЛБГ могут вправе рассчитывать на паспорт узбекского образца при рождении или постоянном проживании на территории Узбекистана.

Однако на практике заявления о приеме в гражданство рассматривались десятилетиями без объяснения причин. Такая же ситуация с гражданами Узбекистана, которые подали заявления о выходе из гражданства. Глава государства не подписывал соответствующие указы.

По информации наших источников, прежний президент Ислам Каримов чувствительно относился к этому вопросу, поэтому заявления до него попросту не доходили. В итоге лица без гражданства оказались в подвешенном состоянии.

«На момент развала СССР мы жили в Южном Казахстане. В 1993 году переехали в Узбекистан. Нас оформили как лиц без гражданства, – жалуется житель Ташкента Р.В. – Все эти годы жили как люди второго сорта. Обучение – только по контракту (на платно-контрактной основе), желтые номера на машинах, Турция вообще не пускает через границу. Чтобы выехать к родственникам в Казахстан, приходится получать визу. Потом еще пограничники проверяют, как преступников».

Наш собеседник все еще надеется получить гражданство Узбекистана, поэтому попросил не раскрывать его имя.

Надежда на перемены

Проживающая в Ташкентской области К.Р. рассказала Ц-1, что не может получить гражданство уже около 25 лет.

«В 1991 году я проживала в Кыргызстане. У меня был советский паспорт. Затем вышла замуж за гражданина Узбекистана, но узбекский паспорт не получила. Вместо этого дали «волчий билет» (удостоверение ЛБГ). Шаг влево, шаг вправо – нужно бежать за разрешением. Мое заявление о приеме в гражданство, как мне сказали, «зависло» в Аппарате президента. Целых 25 лет живу без прав и льгот», – рассказывает собеседница.

По словам участников тематической группы в Facebook, в последние месяцы процесс о приеме в гражданство ЛБГ активизировался. Они связывают это с новым руководством страны.

Население Узбекистана по состоянию на 1 января 2016 года составило 31,5 млн человек. Какой процент из них не имеют гражданства, официальная статистика не сообщает.